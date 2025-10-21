بازداشت ۹ صهیونیست در تایلند طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، حضور گردشگران صهیونیست در کشورهای مختلف و رفتارهای غیر قانونی آنها همواره به عنوان معضلی برای دولت‌های جهان مطرح بوده است.

کشور تایلند نیز از این قاعده مستثنی نیست و معمولاً حضور صهیونیست‌ها در این کشور با رفتارهای غیر قانونی و خلاف قانون همراه است که باعث واکنش نیروهای پلیس می‌شود.

به عنوان مثال، تنها طی هفته گذشته ۹ گردشگر صهیونیستی در تایلند به اتهامات مختلف در چهار حادثه جنایی بازداشت شده‌اند. در جزیره کو سامویی دو صهیونیست پس از کشف جعل دلار توسط آنها بازداشت شدند.

در منطقه پاتایا نیز یک گردشگر صهیونیستی پس از سرقت پول از یکی از معابد محلی توسط پلیس بازداشت شد.

۳ صهیونیست دیگر نیز طی هفته گذشته در جزیره کو پانگان به دلیل اداره هتل‌ها، کیوسک‌های فروش سوغاتی و مغازه‌ها بدون مجوز بازداشت شدند.

در همین منطقه ۳ صهیونیست دیگر نیز به اتهام برگزاری یک مهمانی پر سر و صدا و غیر قانونی شبانه که با مصرف مواد مخدر همراه بود، بازداشت شدند.