به گزارش خبرنگار مهر، با نگاهی به مطبها و کلینیکهایی که در نزدیکی محل سکونت ما قرار دارند، به راحتی متوجه اوج گیری بیماریهای ویروسی در کشور خواهیم شد.
مطبهایی که شلوغ شدهاند و بیمارانی که مدام، سرفه و عطسه میکنند. اما نکته قابل تأمل در این شلوغیهای مطبها، عدم استفاده از ماسک است.
ساعت نزدیک ۱۹ است و مطب لحظه به لحظه شلوغ تر میشود، به طوری که صندلی خالی برای نشستن پیدا نمیکنید و لاجرم، بیرون منتظر میمانید تا منشی مطب، شماره شما را بخواند.
حداقل ۲۰ بیمار در آن ساعت از شب در مطب بودند و قریب به اتفاق آنها، سرفه و عطسه میکردند و بعضیها احساس بی حال داشتند. خلاصه اینکه معلوم بود خیلی از این بیماران برای عارضه سرماخوردگی و آنفلوانزا، نزد پزشک آمده بودند.
بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، نسبت موارد دارای علائم عفونتهای تنفسی "ILI" و "SARI" طی هفته سوم مهر ماه در مراجعین سرپایی و بستری نسبت به هفته قبل از آن، به ترتیب کاهش و افزایش داشته است؛ به طوری که ۱۰.۶ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا "ILI" و ۱۰.۴ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید "SARI" بودند.
از میان ۲۱۰ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات "ILI" یا "SARI"، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۱.۴ و درصد مثبت آزمایش PCR کووید ۱۹، ۱.۹ بود. نسبت نمونههای تنفسی مثبت از نظر کووید ۱۹، در این هفته پایینتر از حد آستانه هشدار بالا بوده و در مقایسه با هفته قبل، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، کاهش یافته است.
در هفته گذشته، از میان ۱۶۰۶ نمونه آزمایش شده به روش PCR در آزمایشگاه مرجع ملی آنفلوانزا و ۱۷ قطب منطقهای تابعه، ۰.۹ درصد موارد از نظر آنفلوانزا مثبت بوده که نشاندهنده میزان پایین فعالیت ویروس آنفلوانزا در این بازه زمانی است.
شاید یکی از اشتباهات ما ایرانیها در هنگام مبتلا شدن به بیماریهای ویروسی، استفاده از داروهای آنتیبیوتیک است که متأسفانه باعث میشود مصرف این قبیل داروها در فصل پاییز و زمستان، به شدت افزایش یابد و بعضاً باعث کمبود داروهای آنتی بیوتیک شود.
محمدرضا هاشمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با انتقاد از مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها در ایران، توضیح داد: آنتیبیوتیکها تنها برای مقابله با عفونتهای باکتریایی ساخته شدهاند و در برابر ویروسها کاملاً بی اثرند. مصرف خودسرانه این داروها نه تنها بهبودی ایجاد نمیکند، بلکه باعث مقاومت باکتریها میشود.
وی افزود: متأسفانه برخی بیماران به دلیل مصرف طولانیمدت و غیراصولی آنتیبیوتیکها، در مواجهه با عفونتهای جدی، به درمان پاسخ نمیدهند.
بیماریهای تنفسی در پاییز و زمستان مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا منشأ ویروسی دارند و مصرف آنتیبیوتیک برای درمان آنها هیچ جایگاهی ندارد. این بیماریها معمولاً پس از طی یک دوره مشخص، بدون نیاز به داروی آنتیبیوتیک بهبود مییابند.
مصرف بدون نسخه آنتیبیوتیک میتواند موجب بروز عوارضی مانند اسهال، تهوع، واکنشهای آلرژیک و در برخی موارد آسیب به کبد و کلیه شود.
باور عمومی مبنی بر اینکه آنتیبیوتیک روند بهبودی را تسریع میکند، اشتباه است و این تصور به دلیل همزمانی بهبود طبیعی بیماری با مصرف دارو ایجاد میشود.
در همین حال، معدود پزشکانی هم هستند که در تجویز داروهای آنتی بیوتیک، زیاده روی میکنند و در کنار آن، برخی داروخانهها نیز بدون نسخه، داروهای آنتیبیوتیک را عرضه میکنند.
افزایش موج بیماریهای ویروسی در اولین ماه از فصل پاییز، این هشدار را به ما میدهد که باید منتظر شدت گرفتن این بیماریها در کشور باشیم. اما، لازم است که وزارت بهداشت نیز در راستای کنترل تجویز داروهای آنتی بیوتیک، سختگیریهای بیشتری به خرج دهد و نظارتها بر نسخه بیماران تشدید شود. زیرا، در صورتی که نتوانیم مصرف آنتیبیوتیک ها را کنترل کنیم، علاوه بر آسیبهایی که به دنبال دارد؛ میتواند منجر به کمبود این نوع داروها شود.
از سوی دیگر، توجه به استفاده از ماسک، باید دوباره در دستور کار وزارت بهداشت قرار بگیرد و از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانهها در ترغیب مردم به استفاده از ماسک در معابر عمومی و شلوغ، تاکید کند.
