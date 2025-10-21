۲۰ درصد جمعیت گلستان دارای زمینه اختلالات روانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هنرور، شامگاه سه شنبه در ویژه خبری سیمای استان با اشاره به اهمیت توجه به سلامت روان در جامعه اظهار کرد: برآوردهای ملی نشان می‌دهد حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور به نوعی از اختلالات روانی مانند اضطراب یا افسردگی رنج می‌برند و این میزان در گلستان حدود ۲۰ درصد برآورد شده است.

وی افزود: در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، کارشناسان سلامت روان وظیفه غربالگری مراجعان را بر عهده دارند و در صورت مشاهده علائم اختلال، فرد برای مشاوره و در صورت لزوم به پزشک خانواده یا روانپزشک ارجاع داده می‌شود.

هنرور با بیان اینکه آگاهی و اطلاع‌رسانی در حوزه سلامت روان نیازمند همراهی رسانه‌هاست، گفت: بسیاری از افراد هنوز شناخت درستی از اهمیت سلامت روان ندارند. ما از رسانه‌ها می‌خواهیم در زمینه اطلاع‌رسانی و کاهش انگ اجتماعی مربوط به مراجعه برای خدمات سلامت روان به ما کمک کنند.

وی درباره روند غربالگری اظهار کرد: در روستاها غربالگری به‌صورت فعال انجام می‌شود. به عنوان مثال، هر فردی که برای خدماتی مانند کنترل فشار خون، بارداری یا معاینه میان‌سالی به مراکز سلامت مراجعه می‌کند، هم‌زمان غربالگری سلامت روان نیز برایش انجام می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: در شهرها این روند کمرنگ‌تر است، اما برای کارکنان ادارات برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفته است. ادارات می‌توانند با ما تفاهم‌نامه امضا کنند تا کارکنانشان در بازه‌های زمانی مشخص از خدمات غربالگری سلامت جسم و روان بهره‌مند شوند.

هفته ملی سلامت بانوان؛ تمرکز بر پیشگیری و غربالگری

هنرور با اشاره به هفته ملی سلامت بانوان ایرانی (۲۴ تا ۳۰ مهر) گفت: زنان نیمی از جمعیت جامعه و محور اصلی سلامت خانواده هستند. در این هفته، طرح «سبا» یا سلامت بانوان ایران در استان اجرا شد و خدمات متنوعی از جمله غربالگری سلامت روان، فشار خون، دیابت و بیماری‌های مزمن به بانوان ارائه شد.

وی افزود: افسردگی در میان زنان بیش از مردان شیوع دارد و به همین دلیل از بانوان دعوت می‌کنیم برای دریافت خدمات مشاوره و غربالگری روان به مراکز سلامت مراجعه کنند. در گرگان مرکز تخصصی «سراج» ویژه خدمات سلامت روانی و اجتماعی فعال است که تیمی از پزشکان و مددکاران در آن مستقر هستند.





