پایداری شبکه برق کشور با وجود ۱۷ هزار مگاوات ناترازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "اردشیر مذکوری"، با اشاره به وظایف شرکت مدیریت شبکه برق ایران طبق اساسنامه گفت: در حوزه بازار برق سهم معاملات خارج از بازار به ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است و سازوکار تحویل و تسویه گواهی‌های صرفه جویی معامله شده در بورس انرژی نیز پیاده سازی شده است. همچنین ظرفیت‌های پنهان صنایع شناسایی شده و استفاده مؤثری از ظرفیت آنها در تابستان ۱۴۰۴ به عمل آمده است.

وی در حوزه تأمین پایایی و امنیت شبکه برق کشور گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی پایداری شبکه برق کشور کارایی بالای تجهیزات می‌باشد که در این حوزه تثبیت شاخص عملکرد صحیح سیستم حفاظت در حد مطللوب ۹۰ درصد برای دو سال متوالی و بهبود شاخص کل پوشش حفاظتی در محدوده بالای ۹۷.۵ درصد از دستاوردهای اخذ شده در سال گذشته می‌باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: در حوزه کنترل و راهبری شبکه برق کشور، حفظ پایداری و امنیت شبکه سراسری برق و گذر موفق از اوج بار تابستان با وجود ۱۷۰۰۰ مگاوات ناترازی را شاهد بودیم و با توجه کمبود سوخت گاز در فصل زمستان هم توانستیم با موفقیت از اوج بار در زمستان گذر کنیم.

رییس هیات مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص منابع انسانی شرکت گفت: شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت کاملاً انسان محور و تخصصی است. برهمین اساس توانمند سازی و توسعه منابع انسانی از اولویت‌های شرکت می‌باشد، به گونه‌ای که سرانه آموزش مدیران ۹۲ ساعت و کارکنان ۷۲ ساعت می‌باشد.

ایشان در ادامه جلسه ویژگی‌های شبکه سراسری برق کشور و اوج تقاضای بار در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را تبیین نموده و شبکه مخابرات فیبرنوری صنعت برق، شبکه مخابرات اختصاصی و تله متری دیسپاچینگ ملی و شبکه سنجش و پایش انرژی کشور را تشریح کردند.

وی با مقایسه پیک تقاضای ۱۲ ساله شبکه سراسری، سهم منابع مختلف در تأمین اوج بار در سال ۱۴۰۴، عملکرد خرید برق از فروشندگان، عملکرد بازار برق در خرید از نیروگاه‌ها، سهم بازارهای مختلف برق در سال ۱۴۰۳ در تجارت برق و عملکرد شرکت در حوزه تبادلات برون مرزی را تبیین کرد.

مذکوری با اشاره به عملکرد شرکت از دیدگاه سرمایه انسانی، ترکیب سرمایه انسانی شرکت وعملکرد شرکت از دیدگاه آموزش سرمایه انسانی و نظام پیشنهادات را تشریح کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ادامه به ارائه جزییات هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در بازه زمانی ۵ ساله و گزارش وضعیت پرداختی به نیروگاه‌های خصوصی پرداخت و مجموع بدهی‌های انباشته به نیروگاههای خصوصی در بازه زمانی ۵ ساله و چالش‌های مربوطه را بیان کرد.

وی در ادامه گفت: در تابستان سال ۱۴۰۳ با وجود حداکثر نیاز مصرف ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات و ناترازی برق حدود ۱۷ هزار مگاوات، شبکه برق کشور پایدار ماند و عبور موفقی از اوج‌بار زمستان نیز در شرایط محدودیت سوخت رقم خورد.

مذکوری افزود: شاخص عملکرد صحیح سیستم حفاظت در سطح مطلوب ۹۰ درصد برای دو سال متوالی تثبیت شد و بخشی از مطالبات تولیدکنندگان برق در قالب تهاتر به ارزش بیش از ۱۰ همت تسویه گردید.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: در چارچوب سقف‌ها و ضوابط ابلاغی، بهبود و ارتقای نسبی خدمات رفاهی همکاران تحقق یافت و همچنین شبکه مخابراتی اختصاصی دیسپاچینگ ملی از شبکه مخابراتی صنعت برق جدا شد تا امنیت و پایداری ارتباطات افزایش یابد.»

وی تصریح کرد: «سهم معاملات خارج از بازار برق در سال ۱۴۰۳ به ۴۲ درصد افزایش یافت و صورتحساب‌های شرکت‌های توزیع با حذف هزینه‌های سربار خرید تضمینی حرارتی و تجدیدپذیر، واقعی شد.

مذکوری اضافه کرد: تبادل برق ناحیه خراسان با شبکه سراسری نیز افزایش یافت که گامی در جهت بهبود پایداری شبکه در شرق کشور به شمار می‌آید.

وی در پایان ضمن اشاره به چالش‌های پیش روی شرکت، گفت: در حوزه‌های نگهداشت سرمایه انسانی، اصلاح ساختار سازمانی و وضعیت استخدام پرسنل، امنیت سایبری، ارتقای سطح ایمنی ساختمان و فضای پیرامونی دیسپاچینگ ملی، مدل مالی معاملات برق، فرایندهای توسعه نرم‌افزار و حکمرانی داده، پشتیبانی زیرساخت‌های مراکز داده و تجهیزات پایش فازوری، اقداماتی در دست برنامه‌ریزی و اجراست تا همگام با رشد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پایداری شبکه برق کشور حفظ و تقویت شود.