معاون رئیس جمهور: رشد علمی کشور به ۳ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح سهشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر در عرصه علم و فناوری دارای جایگاه بسیار خوب است و اکنون ۶۳ شرکت دانشبنیان فعال دارد ولی ظرفیت استان باید حداقل به ۱۲۰ شرکت برسد.
وی از بررسی ظرفیتهای فناوری در قالب طرح «نوشناس» خبر داد و اضافه کرد: در استان بوشهر پنج شرکت دانشبنیان توانمند شناسایی شده است که امید است با تخصیص اعتبار مالیاتی بتوانیم شاهد پیشرفت توسعه اقتصاد دانشبنیان استان باشیم.
معاون علمی رئیسجمهور جلوگیری از مهاجرت داخلی نخبگان از استان بوشهر به سایر نقاط کشور را یک ضرورت دانست و افزود: امید داریم با تلاش استاندار و امام جمعه بوشهر شاهد دستیابی به این مهم باشیم.
وی با اشاره به از معکوس شدن روند نزولی رشد علمی کشور تاکید کرد: در حالی که سال ۱۴۰۲، رشد علمی کشور به منفی ۵ درصدی رسید بود، این شاخص اکنون به مثبت ۳ درصد رسیده است و هدف ما دستیابی به رشد ۳۰ درصدی در این زمینه است.
افشین توجه اساسی به دانشگاهها، رعایت شأن و منزلت استاد و دانشجو، تأمین معیشت مناسب و تکمیل زیرساختها را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: نوسازی زیرساختهای دانشگاهی و توانمندسازی ملموس نیروی انسانی برای ایجاد امید در دستور کار است.
وی از حوزههای اصلی مورد توجه به هوش مصنوعی، کوانتوم، زیستفناوری، امنیت شبکه و میکروالکترونیک اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته زیرساخت مناسبی برای هوش مصنوعی و تجهیزات ساخت سایتهای میکروالکترونیک وجود نداشت، اما امسال شرایط تغییر کرده است.
