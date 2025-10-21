به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: با توجه به گران شدن قیمت گوشت در کشور و شهر تهران تلاشهای زیادی از سوی سازمان میادین میوه و ترهبار برای بازگرداندن این محصول به سبد غذایی شهروندان تهرانی انجام شد.
وی افزود: در همین رابطه جلسات خوبی با انجمن واردکنندگان و تأمین کنندگان گوشت قرمز داشتیم و خبرهای خوبی نیز برای پایتختنشینان داریم.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: طبق توافقات انجام شده مقرر شده تا از روز شنبه ۳ آبان ماه توزیع گوشت ران و دست گوسفندی به صورت منجمد از سوی مبادی وارداتی این محصول تأمین و در بازارها و میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران توزیع شود.
وی با بیان اینکه تهرانیها گوشت گران نخرند، بیان کرد: گوشت گوسفندی منجمد از کشورهای مغولستان، استرالیا، روسیه و … وارد میشود.
مهدی بختیاریزاده یادآور شد: قیمت تمام شده هر کیلوگرم ران و دست منجمد گوسفندی کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است.
وی تاکید کرد: هیچ گونه محدودیت فروشی برای فروش گوشت منجمد گوسفندی نداریم و به هر میزانی که خانوارها نیاز دارند میتوانند با مراجعه به غرف پروتئینی میادین و بازارهای میوه و ترهبار این محصول را تهیه کنند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در پایان گفت: این گوشت وارداتی گوسفندی و به صورت منجمد است و تنها شامل ران و دست گوسفندی میشود.
نظر شما