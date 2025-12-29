  1. جامعه
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی در میادین تره‌بار آغاز شد

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اعلام خبر توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: از هفته گذشته توزیع این محصول در میادین ۲۲ گانه شهر تهران آغاز شده است.

وی افزود: در هفته جاری نیز عرضه گوشت گرم گوساله وارداتی در غرف پروتئینی بازارهای محلی میوه و تره‌بار آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا آخر هفته توزیع این محصول در تمامی بازارهای میوه و تره‌بار محله‌ای انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر هر کیلوگرم مخلوط گوساله ۷۶۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی بیان کرد: خوشبختانه با توجه به تجربه توزیع گوشت منجمد گوسفندی وارداتی و استقبال خوب شهروندان از این محصول، در یک هفته گذشته شهروندان از گوشت گرم گوساله وارداتی نیز استقبال کرده‌اند.

بختیاری‌زاده یادآور شد: هدف ما کاهش هزینه سفره شهروندان و امکان دسترسی آنها به تمامی مایحتاج است و در تلاش هستیم تا بدون اینکه سفره مردم کوچک‌تر و یا مواد غذایی از زندگی آنها حذف شود؛ امکان دسترسی به این محصولات فراهم شود.

نظر شما

    نظرات

    • احمد IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چرا فقط تهران مگه ما شهرستانی ها از این مملکت نیستیم همه چیز برای تهران؟؟؟؟؟؟؟خدا جای حق نشسته بین مردم ایران فرق نگذارید ما هم شهید داده و جز این کشوریم
    • م.ج IT ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      1 0
      پاسخ
      واقعا دولت و مجلس با این قیمت‌ها و سطح درآمد خجالت نمی‌کشد؟!

