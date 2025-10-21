  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

«فرهنگ» زیرساخت پیشرفت است؛ ضرورت حمایت راهبردی از نهادهای دینی

شاهرود- نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، «فرهنگ» را زیرساخت بنیادین پیشرفت دانست و بر ضرورت حمایت از روحانیت و نهادهای دینی به عنوان یک ضرورت راهبردی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح سه‌شنبه در نشستی با مدیران اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در محل این اداره کل در شاهرود، با تاکید بر اینکه هر اندازه برای فرهنگ، قرآن، و هویت دینی هزینه شود، کم است، با اشاره به نقش بی‌بدیل فرهنگ در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ، قرآن، تبلیغ و دین‌مداری، یک هزینه نیست بلکه یک فرصت استراتژیک برای آینده کشور است.

وی خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که باید با تمام ظرفیت، از نهادهای فرهنگی و دینی حمایت کنیم، چرا که تضعیف این نهادها به معنای باز شدن میدان برای هجمه‌های بی‌وقفه دشمن در فضای مجازی، آموزش و رسانه خواهد بود.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس همچنین با تاکید بر اینکه خانه‌های عالم باید در اولویت بودجه‌ریزی فرهنگی قرار گیرند، افزود: حضور یک روحانی فعال، بصیر و عالم در روستا، بسیار اثرگذارتر از بسیاری از طرح‌های عمرانی پرهزینه است، لذا اگر بخواهیم با مهاجرت، ناهنجاری، و تضعیف باورهای دینی مقابله کنیم، چاره‌ای جز تقویت زیرساخت‌های نرم فرهنگی نداریم.

عجم همچنین با اشاره به طرح‌های فرهنگی در دست اقدام و نقش نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اعلام آمادگی کرد تا پیگیری بودجه‌ای و حقوقی این موضوعات را در سطوح ملی به‌صورت جدی پیگیری کند.

