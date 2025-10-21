به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف ارتقای ایمنی شغلی، کاهش حوادث و بهبود سلامت کارگران خدماتی بزرگراه‌ها، دوره آموزشی ویژه‌ای با همکاری معاونت‌های برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی، خدمات شهری و محیط زیست برگزار شد.

محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران، با اعلام این خبر گفت: اداره خدمات آموزشی و بهسازی سازمان معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی منطقه ۲۱ با رویکرد آشنایی کارگران و کارفرمایان با چالش‌ها و خطرات محیط کار و همچنین پیشگیری از وقوع حوادث، اقدام به برگزاری این دوره آموزشی کرده است.

وی افزود: این دوره با هماهنگی معاونت‌های برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی، خدمات شهری و محیط زیست و حمل‌ونقل و ترافیک و با مشارکت پلیس راهور منطقه برگزار شد و هدف آن ایجاد آگاهی نسبت به اصول ایمنی در مأموریت‌های روزمره کارگران در بزرگراه‌هاست.

شهردار منطقه ۲۱ با تأکید بر اهمیت حفظ جان و سلامت نیروهای خدماتی، تصریح کرد: در این دوره آموزشی علاوه بر آموزش‌های نظری و عملی، تجهیزات ایمنی از جمله چراغ‌های هشداردهنده LED برای افزایش ایمنی در حین کار تهیه و دراختیار کارگران قرار گرفت.

امیدیان در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه ۲۱ همواره ارتقای ایمنی محیط کار، کاهش مخاطرات شغلی و توانمندسازی نیروهای انسانی را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و این اقدام نیز در همین راستا انجام شده است.