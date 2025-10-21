  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

برگزاری دوره آموزش ایمنی برای نیروهای خدماتی بزرگراه‌های تهران

شهردار منطقه ۲۱ تهران از برگزاری دوره آموزش ایمنی برای نیروهای خدماتی بزرگراه‌های این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف ارتقای ایمنی شغلی، کاهش حوادث و بهبود سلامت کارگران خدماتی بزرگراه‌ها، دوره آموزشی ویژه‌ای با همکاری معاونت‌های برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی، خدمات شهری و محیط زیست برگزار شد.

محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران، با اعلام این خبر گفت: اداره خدمات آموزشی و بهسازی سازمان معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی منطقه ۲۱ با رویکرد آشنایی کارگران و کارفرمایان با چالش‌ها و خطرات محیط کار و همچنین پیشگیری از وقوع حوادث، اقدام به برگزاری این دوره آموزشی کرده است.

وی افزود: این دوره با هماهنگی معاونت‌های برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی، خدمات شهری و محیط زیست و حمل‌ونقل و ترافیک و با مشارکت پلیس راهور منطقه برگزار شد و هدف آن ایجاد آگاهی نسبت به اصول ایمنی در مأموریت‌های روزمره کارگران در بزرگراه‌هاست.

شهردار منطقه ۲۱ با تأکید بر اهمیت حفظ جان و سلامت نیروهای خدماتی، تصریح کرد: در این دوره آموزشی علاوه بر آموزش‌های نظری و عملی، تجهیزات ایمنی از جمله چراغ‌های هشداردهنده LED برای افزایش ایمنی در حین کار تهیه و دراختیار کارگران قرار گرفت.

امیدیان در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه ۲۱ همواره ارتقای ایمنی محیط کار، کاهش مخاطرات شغلی و توانمندسازی نیروهای انسانی را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و این اقدام نیز در همین راستا انجام شده است.

