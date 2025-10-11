به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته اجرایی مصوبه «شهر دوستدار کودک» با حضور شمس احسان عضو شورای اسلامی شهر تهران، مهدی امیری مدیرکل آموزش‌های شهروندی، امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران، جوانی شهردار منطقه ۳ تهران، باغخانی‌پور مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار، صالحی شهردار منطقه ۲ تهران و جمعی از معاونان و مدیران حوزه‌های تخصصی شهرداری و نمایندگان دستگاه‌های ملی از جمله آموزش‌وپرورش، وزارتخانه‌های دادگستری و بهداشت و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

در این نشست، ضمن ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه کمیته اجرایی و معاونت‌های تخصصی، پروژه‌های «گذر کودکی محله باشگاه نفت منطقه ۲۱» و بوستان دوستدار کودک ستارخان منطقه ۲ و ساخت و تکمیل ساختمان دبیرخانه مرکزی شهر دوستدار کودک در منطقه ۳، موردبررسی قرار گرفت و تصمیم بر انجام بازدیدهای میدانی و ارائه پیشنهادهای تخصصی از سوی واحدهای مرتبط گرفته شد.

زهرا شمس احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به جایگاه خانواده و کودک در طراحی شهری، اظهار داشت: کیفیت فضای شهری زمانی معنا دارد که همه گروه‌های اجتماعی از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت بتوانند در آن حضور فعال و برابر داشته باشند.

به گفته وی تشکیل شورای مشورتی کودکان در محلات و شناسایی ظرفیت‌های محلی، گامی مهم برای شنیدن صدای کودکان در مدیریت شهری است.

شمس احسان پیشنهاد داد که این جلسات باید از حالت ارائه گزارش خارج شود و به سمت آسیب‌شناسی دلایل عدم تحقق راستین مصوبه شهر دوستدار کودک پرداخته شود.

مهدی امیری مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در این جلسه با تأکید بر ضرورت تحقق شهر دوستدار کودک گفت: مصوبه شهر دوستدار کودک، تنها یک برنامه عمرانی یا فرهنگی نیست، بلکه نگاهی تمدنی و آینده‌نگر به شهرسازی انسانی است. تحقق اهداف این مصوبه نیازمند همکاری میان معاونت‌ها، مناطق و نهادهای اجتماعی است تا شهر به محیطی ایمن، شاد و خلاق برای کودکان تبدیل شود.

امیدیان شهردار منطقه ۲۱ نیز در سخنانی به تشریح طرح «گذر کودکی محله باشگاه نفت» پرداخت و گفت: هدف این پروژه، بازآفرینی فضاهای شهری با محوریت بازی، آموزش و مشارکت کودکان است تا تجربه‌ای نو از زیست اجتماعی کودک در محله شکل گیرد.

همچنین صالحی شهردار منطقه ۲ با اشاره به پیشرفت‌های «بوستان دوستدار کودک ستارخان» و برخی چالش‌های اجرایی، بر لزوم توجه به استانداردهای ایمنی، دسترسی و محتوای آموزشی در طراحی فضاهای کودک‌محور تأکید کرد.

جوانی شهردار منطقه ۳ نیز در گزارشی روند بازسازی و تکمیل ساختمان مرکزی شهر دوستدار کودک را ارائه و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال شاهد تکمیل این پروژه باشیم.

این جلسه با جمع‌بندی دبیرخانه کمیته اجرایی و تأکید بر استمرار تعامل میان مناطق و معاونت‌ها برای تسریع در تحقق اهداف مصوبه، به کار خود پایان داد.