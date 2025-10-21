رفیع زاده: آموزش به عنوان زیرساخت فرهنگی باید به روزباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش دستگاههای اجرایی در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: آموزش اگر کاربردی و مبتنی بر واقعیات نباشد، خسته کننده خواهد شد و هیچ خروجی و ارزش افزودهای برای افراد و یا سازمانها نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: آموزش به عنوان زیرساخت کار فرهنگی و فرهنگسازی باید کاربردی و به روز و البته دارای نوآوری باشد چراکه از طریق همین دورههای آموزشی، شخصیت انسان شکل گرفته و شاهد تأثیرات مثبت آن در خانواده و جامعه خواهیم بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تأثیرات مهم آموزشهای کاربردی بر جامعه و افراد، گفت: پسر ۶ ساله من به واسطه باز بودن لحظهای شیر آب منزل، به من تذکر میدهد که این نشاندهنده اثربخشی کار فرهنگی و آموزشی است.
وی افزود: تبیین ناصحیح، آموزش نادرست و فرهنگ سازی ناصحیح عامل ضعف نظام اداری است. آنچه در آموزش اصلاح نظام اداری برگزار میکنیم دوره کاربردی است. اما نکته مهم آنجا است که آموزش کاربردی جدا از آموزش نظری است. باید بدانیم آیا آموزشهای ما که به صورت نظری است، لازمه اجرایی دارد یا خیر؟
رفیعزاده تصریح کرد: ما در تمام حوزهها قانون، دستورالعمل و مصوبات گوناگون داریم اما به دلیل عدم تبیین درست، فرهنگسازی نامناسب و آموزش غلط، نبود برنامه عملیاتی مشخص و نبود ارزیابی وضعیت به شکلی در آمده که مشاهده میکنید.
