به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه (اول آبان) با برگزاری دیدارهای هفته پنجم پیگیری می شود. دیدارهای این هفته از رقابت ها در تهران، کرج، اصفهان، آبادان، سنندج و ماهشهر برگزار می شود و طی آن تیم های شرکت کننده برای بهبود وضعیت خود به مصاف یکدیگر می روند.

در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته از مسابقات طبیعت و شهرداری گرگان مقابل هم قرار می گیرند، طبیعت در سالن زنده یاد محمود مشحون میزبان مدافع عنوان قهرمانی است، این تیم در هفته سوم و در همین سال مقابل دیگر نماینده خطه شمال (کاله) متحمل اولین و تنها باخت خود تا این هفته شد و حالا در شرایطی مقابل گرگانی ها قرار می گیرد که آنها همین چند روز پیش در حضور تماشاگران کاله، شکست سنگینی را به این تیم تحمیل کردند.

مهمتر اینکه طبیعت و شهرداری گرگان طی دو فصل گذشته برگزارکننده فینال لیگ بسکتبال بودند و از این حیث تقابل آنها در مرحله مقدماتی هم قابل توجه است.

در دیگر دیدار مهم این هفته از رقابت ها، نفت در آبادان میزبان کاله است. کاله بعد از شکست سنگینی که هفته گذشته در حضورتماشاگرانش متحمل شد ۵ پله در جدول رده بندی سقوط کرد. آنها برای جبران آن شکست و سقوطی که به همراه داشت، قطعا کار سختی در آبادان خواهند داشت چراکه نفتی ها بعد پیروزی هفته گذشته دو پله درجدول رده بندی صعود کردند و حالا مصمم هستند در پایان این هفته هم بتوانند به روند صعودی خود ادامه دهند و برای این مهم به دنبال ۲ امتیاز دیدار خانگی خود هستند.

استقلال صدرنشین و تنها تیم بدون باخت لیگ برتر بسکتبال طی چهار هفته گذشته، برای حفظ و تثبیت موقعیت و جایگاهش کار سختی در هفته پیش رو ندارد چراکه باید در اصفهان برابر رعد پدافند قرار بگیرد، تیمی که دو دیدار خانگی گذشته را با برد تمام کرد اما برابر حریفانی نه چندان مدعی؛ در واقع استقلال اولین حریف جدی برای نماینده اصفهان در این فصل محسوب می شود.

برنامه کامل دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه اول آبان

* مهگل البرز - گلنور اصفهان (ساعت ۱۵ - سالن نشاط مجموعه انقلاب کرج)

* رعد پدافند هوایی اصفهان - استقلال تهران (ساعت ۱۵ - سالن شهید میثمی اصفهان)

* طبیعت اسلامشهر - شهرداری گرگان (ساعت ۱۶ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

* پالایش نفت آبادان - کاله مازندران (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* پترونوین ماهشهر - نفت زاگرس جنوبی (ساعت ۱۷ - سالن اندیشه ماهشهر)

در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال، دیدار تیم های پاس کردستان و پایش پارت شاهرود به دلیل نامساعد بودن شرایط میزبانی پاس در سالن آزادی سنندج، لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

جدول رده بندی ۱۲ تیم شرکت کننده در لیگ برتر بسکتبال، پیش از برگزاری دیدارهای هفته پنجم به این شرح است:

جدول رده بندی

۱- استقلال (۴ بازی، ۴ برد، بدون باخت، ۸ امتیاز)

۲- شهرداری گرگان (۴ بازی، ۳ برد، یک باخت، ۷ امتیاز)

۳- نفت زاگرس (۴ بازی، ۳ برد، یک باخت، ۷ امتیاز)

۴- طبیعت اسلامشهر (۴ بازی، ۳ برد، یک باخت، ۷ امتیاز)

۵- رعد پدافند هوایی اصفهان (۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۶ امتیاز)

۶- نفت آبادان (۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۶ امتیاز)

۷- کاله مازندران (۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۶ امتیاز)

۸- پاس کردستان (۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۶ امتیاز)

۹- پترونوین ماهشهر (۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۶ امتیاز)

۱۰- مهگل البرز (۴ بازی، یک برد، ۳ باخت، ۵ امتیاز)

۱۱- پایش پارت شاهرود (۴ بازی، بدون برد، ۴ باخت، ۴ امتیاز)

۱۲- گلنور اصفهان (۴ بازی، بدون برد، ۴ باخت، ۴ امتیاز)