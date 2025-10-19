استقلال به دنبال تثبیت صدرنشینی در لیگ بسکتبال؛ طبیعت در اندیشه جبران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز دوشنبه (۲۸ مهر) با برگزاری دیدارهای هفته چهارم پیگیری می شود.

در این هفته از مسابقات و در سالن زنده یاد محمود مشحون، استقلال میزبان مهگل است. شاگردان مهران شاهین طبع که هفته گذشته با کسب سومین برد متوالی این فصل جای طبیعت را در صدر جدول رده بندی از آن خود کردند امیدوارند در پایان این هفته بتوانند جایگاه جدیدشان را تثبیت کنند و دیدار با مهگل هم فرصت خوبی است برای این مهم، آنها می توانند با تحمیل سومین شکست فصل به حریف میهمان شان، به هدف خود برسند.

کاله هم میزبان یکی از دیدارهای این هفته از رقابت ها خواهد بود. این تیم هفته گذشته اولین شکست طبیعت را به این تیم تحمیل کرد و ضمن گرفتن صدر جدول از آن، خود ۷ پله صعود کرد و در جایگاه دوم قرار گرفت. آملی ها در این هفته میزبان شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی هستند که بعد از متحمل شدن شکست برابر استقلال به دنبال بهبود وضعیت خود در جدول رده بندی است.

طبیعت که بعد از باخت هفته گذشته تا رده هفتم جدول رده بندی سقوط کرده است نیز در این هفته با پاس دیگر تیم ناکام هفته گذشته دیدار می کند. بازیکنان پاس که تا پیش از هفته سوم در رده دوم قرار داشتند بعد از شکست برابر پترونوین یک پله سقوط کردند و قطعا برای حفظ این جایگاه کار سختی برابر میهمان خود دارند.

برنامه دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

دوشنبه ۲۸ مهر

* نفت زاگرس جنوبی - رعد پدافند هوایی اصفهان (|ساعت 15 - سالن فرجام جهرم)

* استقلال تهران - مهگل البرز (ساعت ۱۵ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

*پایش پارت شاهرود - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۵:۳۰ - سالن دانشگاه صنعتی شاهرود)

* پاس کردستان - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۶ - سالن آزادی سنندج)

* گلنور اصفهان - نفت آبادان (ساع ت۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)

* کاله مازندران - شهرداری گرگان (ساعت ۱۸ - سالن پیامبر اعظم آمل)

جدول رده بندی ۱۲ تیم شرکت کننده در لیگ بسکتبال پیش از دیدارهای هفته چهارم به این شرح است:

جدول رده بندی

۱- استقلال (۳ بازی، ۳ برد، بدون باخت، ۶ امتیاز)

۲- کاله آمل (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۳ - پاس کردستان (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۴- شهرداری گرگان (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۵- نفت زاگرس (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۶- رعد پدافند هوایی اصفهان (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۷- طبیعت اسلامشهر (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۸- نفت آبادان (۳ بازی، یک برد، ۲ باخت، ۴ امتیاز)

۹- مهگل البرز (۳ بازی، یک برد، ۲ باخت، ۴ امتیاز)

۱۰- پترونوین ماهشهر (۳ بازی، یک برد، ۲ باخت، ۴ امتیاز)

۱۱- پایش پارت شاهرود (۳ بازی، بدون برد، ۳ باخت، ۳ امتیاز)

۱۲- گلنور اصفهان (۳ بازی، بدون برد، ۳ باخت، ۳ امتیاز)