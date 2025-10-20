شکست مدافع قهرمانی در لیگ بسکتبال؛ ناکام ها، ناکام ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در فصل جاری، امروز (دوشنبه 28 مهر) با برگزاری دیدارهای هفته چهارم پیگیری شد.

در دودیدار همزمان که در تهران و جهرم برگزار شد، تیم های میزبان موفق به شکست حریفان شان شدند.

بر این اساس نفت زاگرس جنوبی در رقابت با رعد پدافند و با تحمیل دومین شکست به این تیم، خود صاحب سومین برد فصل شد. محمد جمشیدی با ۲۵ امتیاز، ۴ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن این بازی بود.

در دیدار همزمان که در تهران و سالن محمود مشحون برگزار شد، استقلال در مصاف با مهگل به چهارمین برد این فصل دست یافت و جایگاهش را در صدر جدول رده بندی تثبیت کرد. ۴ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۶ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۲۲ ارسلان کاظمی را بهترین بازیکن این بازی کرد.

پترونوین که هفته گذشته صاحب اولین برد خود در لیگ برتر شد، در این هفته با غلبه بر پایش پارت صاحب دومین برد خود شد ضمن اینکه پایش پارت با شکست در این دیدار خانگی تا پایان هفته چهارم لیگ برتر بدون برد ماند. محمدرضا تقی‌لو بازیکن تیم پترونوین ماهشهر بهترین بازیکن این بازی شد، او این عنوان را با ۱۰ امتیاز ، ۸ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۱۵ کسب کرد.

در سالن آزادی سنندج، تیم پاس با متحمل شدن دومین شکست خود، باعث ثبت سومین برد طبیعت در این فصل شد، «آنتوان اسکات» از تیم‌ طبیعت با ۲۳ امتیاز، ۸ ریباند، ۵ پاس گل، ۲ توپ ربایی وکارایی ۲۶ بهترین بعزیکن این بازی شد.

تیم گلنور در سالن مخابرات اصفهان میزبان نفت آبادان بود اما نتوانست از این دیدار خانگی به عنوان فرصتی برای کسب اولین برد فصل بهره ببرد. آرمان زنگنه در دیداری که تیمش صاحب ۲ امتیاز شد با ۱۱ امتیاز، ۱۱ ریباند، یک‌پاس گل، یک‌ توپ ربایی و کارایی ۱۷ بهترین بازیکن زمین بود.

آخرین دیدار این هفته از مسابقات در آمل میان‌ دو تیم کاله و شهرداری گرگان برگزار شد، در این دیدار بازیکنان آمل که هفته گذشته را با برد و صعودی قابل توجه تمام کردند، در حضور تماشاگران شان متحمل دومین شکست خانگی و این فصل شدند. بازیکن خارجی شهرداری گرگان به نام «جردن همیلتون» بهترین بازیکن زمین بود، او در کارنامه اش ۲۶ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۵ پاس گل، ۴ توپ ربایی، یک‌ بلاک و کارایی ۴۱ را ثبت کرد.

بدین ترتیب در پایان دبدارهای هفته چهارم، استقلال بدون باخت و تیم های گلنور و پایش پارت بدون‌ برد ماندند.

نتیجه دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* استقلال تهران ٩٩ - مهگل البرز ٧٥

* نفت زاگرس جنوبی ٨٩ - رعد پدافند هوایی اصفهان ٧٠

*پایش پارت شاهرود ٥٥ - پترونوین ماهشهر ٦٤

* پاس کردستان ٦٤ - طبیعت اسلامشهر ٩٢

* گلنور اصفهان ۵۷ - نفت آبادان ۶۳

* کاله مازندران ۷۰ - شهرداری گرگان ۸۵