به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال باشگاههای ایران، تیم شهرداری گرگان عصر روز پنجشنبه در سالن آزادی تهران به مصاف تیم طبیعت اسلامشهر رفت و در دیداری تماشایی با نتیجه ۷۵ بر ۶۶ به برتری دست یافت.
شاگردان شهرداری گرگان با عملکردی منسجم در دفاع و حمله، از آغاز مسابقه کنترل بازی را در اختیار گرفتند و با حمایت هواداران پرشور خود، در نهایت توانستند یکی دیگر از بردهای ارزشمند فصل را رقم بزنند.
با این نتیجه، تیم شهرداری گرگان مجموع امتیازات خود را به عدد ۹ رساند و در رتبه دوم جدول لیگ برتر قرار گرفت.
این دیدار بهصورت زنده از شبکه ورزش سیما و صفحه رسمی شهرداری گرگان پخش شد.
تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته آینده نیز به دنبال ادامه روند پیروزیهای خود خواهد بود.
