۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

شهرداری گرگان با درخشش در سالن آزادی طبیعت اسلامشهر را ازپیش‌رو برداشت

گرگان-تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته پنجم لیگ برترباشگاه‌های کشور، با ارائه نمایشی قدرتمند برابر طبیعت اسلامشهر به پیروزی رسید و با کسب نهمین امتیازجایگاه خود رادر رده دوم جدول تثبیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم شهرداری گرگان عصر روز پنج‌شنبه در سالن آزادی تهران به مصاف تیم طبیعت اسلامشهر رفت و در دیداری تماشایی با نتیجه ۷۵ بر ۶۶ به برتری دست یافت.

شاگردان شهرداری گرگان با عملکردی منسجم در دفاع و حمله، از آغاز مسابقه کنترل بازی را در اختیار گرفتند و با حمایت هواداران پرشور خود، در نهایت توانستند یکی دیگر از بردهای ارزشمند فصل را رقم بزنند.

با این نتیجه، تیم شهرداری گرگان مجموع امتیازات خود را به عدد ۹ رساند و در رتبه دوم جدول لیگ برتر قرار گرفت.

این دیدار به‌صورت زنده از شبکه ورزش سیما و صفحه رسمی شهرداری گرگان پخش شد.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته آینده نیز به دنبال ادامه روند پیروزی‌های خود خواهد بود.

