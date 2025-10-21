احداث کارخانه خوراک دام و طیور در میامی با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر سه شنبه در بازدید از کارخانه خوراک دام و طیور در حال ساخت شرکت تولیدی و بازرگانی میامی با بیان اینکه این طرح در دو هکتار زمین بنا شده است، ابراز داشت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی طرح ۹۰ درصد است.

وی با بیان اینکه هدف از احداث این واحد تولیدی تأمین نهاده مرغوب و با کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید برای بهره برداران است، افزود: این طرح دهه فجر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه این واحد ظرفیت خوبی را نیز در اشتغال فراهم کرده است، ابراز داشت: ۱۵ نفر به صورت فصلی کار می‌کنند که با افتتاح این واحد ۱۰ نیروی ثابت نیز منظور می‌شود.

حسینی با بیان اینکه در این واحد ۴۶۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی انجام گرفته است، تصریح کرد: ۳۱۵ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بانک ملی نیز به این طرح تخصیص داده شده است.

وی افزود: با توجه به کارخانه خوراک دام موجود در شهرستان طبق برآوردها ظرفیت تولید به بالغ بر ۷۰ هزار تن خواهد رسید.