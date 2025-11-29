  1. استانها
احداث بزرگترین واحد مرغداری گوشتی در شهرستان میامی

میامی- رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی از ساخت بزرگترین واحد مرغداری گوشتی در این شهرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح شنبه در بازدید پروژه‌های جهاد کشاورزی میامی با بیان اینکه بزرگترین واحد مرغداری گوشتی این شهرستان در حال ساخت است، ابراز داشت: بهره برداری این پروژه در توسعه صنعت طیور استان اثر بخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه این پروژه در منطقه آب مرجان میامی روند ساخت را طی می‌کند، افزود: این واحد ظرفیت ۶۰ هزار قطعه مرغ را خواهد داشت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه این واحد قادر به تولید سالانه ۴۳۰ تن گوشت مرغ خواهد بود، ابراز داشت: با تکمیل مجموعه بخش قابل توجهی از گوشت مرغ مورد نیاز منطقه تأمین خواهد شد.

حسینی در ادامه تصریح کرد: برای این طرح اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده که روند پیشرفت فیزیکی خود را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه اجرای این واحد تولیدی برای ۱۲ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است، افزود: این واحد زمینه تقویت اقتصادی و حمایت از تولید داخلی را نیز فراهم می‌سازد.

