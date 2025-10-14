  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۵

راه‌اندازی واحد پرورش مرغ در جودانه میامی؛ افزایش ۳۲۰ تنی تولید گوشت

میامی- رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی از راه‌اندازی یک واحد پرورش مرغ گوشتی در روستای جودانه خبر داد و گفت: سالانه ۳۲۰ تن به ظرفیت تولید گوشت مرغ شهرستان افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح سه شنبه در بازدید از طرح واحد مرغداری گوشتی در روستای جاودانه میامی با بیان اینکه این پروژه هم اکنون در حال ساخت است، ابزار داشت: این واحد ظرفیت تولید ۴۰ هزار قطعه را دارد.

وی با اینکه برای این طرح ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است، افزود: محل این اعتبارات تبصره ۱۸ توسط صندوق کارآفرینی امید بوده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی با بیان اینکه در بهره برداری طرح ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است، ابراز داشت: این میزان آورده خود متقاضی است.

حسینی با بیان اینکه این طرح دهه فجر سال جاری به بهره برداری می‌رسد، تصریح کرد: با افتتاح طرح ظرفیت تولید گوشت مرغ شهرستان به ۳۲۰ تن خواهد رسید.

وی افزود: هدف از این بازدید نظارت بر اجرای پروژه و پیگیری مسائل و مشکلات طرح و رفع چالش‌های آن است.

