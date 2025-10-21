به گزارش خبرنگار مهر، سه محصول شامل دستگاه عمقسنج، کیت تشخیص بیماری میگو و شبیهساز شعله در آئینی با حضور معاون علمی رئیسجمهور در پارک علم و فناوری استان بوشهر رونمایی شد.
دستگاه عمقسنج سراج به عنوان یکی از ادوات ضروری در انواع شناورها (کشتیها و قایقها) کاربرد دارد و وظیفه اصلی آن اندازهگیری دقیق عمق دریا در زیر شناور است. اطلاع از عمق برای تردد ایمن شناورها حیاتی است.
کیت تشخیص بیماری IHHNV پاسخی مستقیم به یکی از بزرگترین تهدیدات صنعت حساس آبزیپروری کشور، بهویژه پرورش میگو در جنوب ایران است. بیماری نکروز عفونی هیپودرم و دستگاه خونساز (IHHNV) یک ویروس بسیار خطرناک است که میتواند منجر به مرگ و میر دستهجمعی ۹۰ درصدی در مزارع میگو شود. این بیماری در لیست هشداری سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) قرار دارد.
شبیهساز شعله (Flame Simulator) نقش حیاتی در حفظ ایمنی زیرساختهای حساس ایفا میکند. آشکارسازهای شعله (Flame Detectors) از جمله ابزارهای اصلی برای ایمنسازی ساختمانها و تأسیسات در برابر حریق هستند. برای اطمینان از عملکرد صحیح این دتکتورها (چه UV و چه IR)، انجام تستهای دورهای و مستند الزامی است.
شبیهساز شعله با ایجاد یک منبع تابش کنترلشده، امکان تست کامل عملکرد دتکتورها را بدون نیاز به روشن کردن آتش واقعی و ایجاد خطر فراهم میکند. دستگاه RS-TL۱۰۵ از این شرکت، یک لامپ تست با باتری قابل شارژ است که با چشمک زدن در مقادیر از پیش تعیینشده، فعالسازی طیفهای فرابنفش (UV) و مادون قرمز (IR) را در دتکتورها شبیهسازی کرده و صحت عملکرد کامل سیستم هشدار حریق را تأیید میکند.
