تقوی: ۱۳۰ گروه بیماری خاص در مازندران تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار تقوی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پوشش ۱۳۰ گروه بیماری خاص در استان مازندران انجام شده و سازمان در تلاش است با همکاری رسانه‌ها و جامعه پزشکی، حمایت‌های لازم برای بیماران صعب العلاج را گسترش دهد.

مدیر کل بیمه سلامت استان در گزارشی از وضعیت موجود و برنامه‌های این سازمان در حوزه بیمه سلامت گفت: پوشش خدمات بیمه‌ای در استان مازندران شامل ۱۹ شهرستان بوده و بیش از یک میلیون و ۶۷۳ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که حدود ۸۳۷ هزار نفر از آنها بیمه روستایی دارند.

وی با اشاره به نقش پررنگ رسانه‌ها اعلام کرد: اصحاب رسانه با اطلاع‌رسانی منصفانه و حمایت‌های خود، کمک شایانی به حل مشکلات حوزه سلامت استان کرده‌اند و همکاری آنان برای ارتقای سطح سلامت جامعه ضروری است.

مدیر کل بیمه سلامت مازندران گفت: سازمان بیمه سلامت بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور است و تلاش می‌کند همه اقشار شامل روستاییان، همگانی ایرانیان، کارکنان دولت و سایر گروه‌ها را تحت پوشش قرار دهد. سامانه استعلام وضعیت بیمه نیز برای دسترسی آسان مردم راه‌اندازی شده است تا همگان بتوانند از وضعیت بیمه خود مطلع شوند و ثبت‌نام کنند.

تقوی درباره حمایت از بیماران خاص اعلام کرد: پوشش ۱۳۰ گروه بیماری خاص در استان مازندران انجام شده که از این تعداد ۶۹ گروه بسته حمایتی دارند و ۶۱ گروه دیگر هنوز تحت پوشش بسته حمایتی قرار نگرفته‌اند.

وی افزود: هزینه درمان بیماران صعب العلاج در استان حدود ۴۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و سازمان در تلاش است با بهبود فرآیندها و همکاری با نهادهای مختلف، پوشش بهتری برای این بیماران فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از جامعه پزشکی اظهار داشت: ما می‌خواهیم از جامعه پزشکی و تمامی افرادی که در حوزه سلامت مردم فعالیت می‌کنند، حمایت حداکثری داشته باشیم تا انگیزه و کیفیت ارائه خدمات افزایش یابد.

مدیر کل بیمه سلامت مازندران همچنین گفت: در استان ۵۰ بیمارستان و مراکز جراحی محدود تحت پوشش بیمه سلامت هستند و همکاری مناسبی با آنها صورت می‌گیرد.

وی به مراکز درمان ناباروری اشاره کرد و افزود: مراکز درمان ناباروری نیز با بیمه سلامت قرارداد دارند و خدمات درمانی برای زوج‌های نابارور ارائه می‌کنند.

تقوی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری رسانه‌ها، جامعه پزشکی و دستگاه‌های مرتبط، گام‌های مؤثری در جهت ارتقای سلامت بیماران و جلب رضایت بیمه‌شدگان برداشته شود.