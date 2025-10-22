کرمی: مراجعه درمان ناباروری بیمارستان موسوی ۷۴ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کرمی‌زنجانی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت اظهار کرد: بیمه سلامت با تاکید بر توانمندسازی بیمه‌شدگان تلاش دارد حداکثر پوشش بیمه‌ای را فراهم کند.

وی گسترش بیمه‌ای و عدالت در سلامت را از نخستین شاخص‌های عملکردی این سازمان خواند و گفت: بیش از ۵۵ درصد جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان یادآور شد: بیش از ۸۰ درصد جمعیتِ تحت پوشش، بدون پرداخت سرانه بیمه از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به تحول دیجیتال در خدمات بیمه‌ای عنوان کرد: صدور و تمدید بیمه به صورت الکترونیک قرار می‌گیرد، همچنین روزانه ۹ هزار مراجعه سرپایی از طریق نسخه الکترونیک ثبت می‌شود.

کرمی ادامه داد: با الکترونیکی شدن خدمات، دسترسی به سوابق بیمه‌ای نیز فراهم شده است و این کار از طریق مراجعه به سامانه خدمات شهروندی و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه امکان‌پذیر است.

وی سومین شاخص عملکردی این سازمان را ایجاد صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج خواند و افزود: ۱۳۳ گروه بیماری تحت حمایت این صندوق قرار دارد که ۶۹ بسته خدمتی برای آن تعریف و برای ۶۴ خدمت هنوز بسته تعریف نشده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به اینکه ۱۹ هزار نفر در استان از خدمات ویژه و تخفیفات این صندوق استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: با افزایش میزان پاداش اهدای کلیه، رقم آن از ۸۳ میلیون به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه حمایت در بحث جوانی جمعیت و خانواده از دیگر راهبردهای بیمه سلامت است، عنوان کرد: افراد زیر ۷ سال به جز خدمت دارویی سرپایی از خدمات رایگان استفاده می‌کنند که ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فرانشیز این افراد در خدمات سرپایی و بستری بوده است.

کرمی با اشاره به اینکه ارائه خدمات به زوج‌های نابارور در راستای جوانی جمعیت در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: مراجعه به مرکز درمان ناباوری بیمارستان آیت‌الله موسوی ۷۴ درصد افزایش یافته است.

وی میانگین هزینه خرید خدمت از مراکز ترک اعتیاد را در سال ۴۰۳ ماهانه حدود ۵۷۰ میلیون تومان برشمرد و گفت: در این مورد بالغ بر یک میلیارد تومان در ماه هزینه پرداخت می‌کنیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان در مورد رویکرد پیشگیری و سلامت ابراز کرد: پیشگیری سطح چهار یک موضوع توسعه یافته است که یکی از مزایای آن نظارت بر تجویز و مصرف خدمات و دارو است.

بیمه سلامت با ۲۳۹ پزشک عمومی در استان زنجان قرارداد دارد

وی به اشاره به اینکه بیمه سلامت با ۲۳۹ پزشک عمومی در استان قرارداد دارد، اظهار کرد: این روند بهبود یافته و ۱۳ درصد در عقد قرارداد با پزشکان متخصص و ۸ درصد در عقد قرارداد با پزشکان عمومی توفیق داشتیم.

کرمی افزایش دسترسی خدمات در نظام ارجاع و پزشک خانواده را بااهمیت خواند و گفت: بیش از ۶۰ درصد بیمه‌شدگان این سازمان روستایی هستند که امیدواریم با تکمیل نظام ارجاع، خدمات خوبی شامل حال آنان شود.

وی ضمن اشاره به تعامل بیمه سلامت با موسسات خیریه یادآور شد: کاهش فرانشیز خدمات بستری در دهک‌های یک تا ۵ به دو درصد رسیده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان نسبت به سوء استفاده از نام این بیمه هشدار داد و افزود: خدمات بیمه سلامت از مراکز رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود و عناوین بیمه تکمیلی این سازمان صحیح نیست.