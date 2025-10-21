به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله سرداری افزود: از این تعداد، بیش از ۳۱۰ مورد صورتحساب مطالبات و بدهیها و ۲۰۰ مورد صورتحساب دریافت و پرداخت و صورتهای مالی دستگاههای اجرایی استان است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای یاد شده توسط حسابرسان اداره تلفیق حسابها و امور بدهیهای این اداره کل انجام شده است، نظارت بر اجرای نظام حسابداری بخش عمومی (تعهدی) را از دیگر فعالیتهای نظارتی اداره تلفیق حسابها و امور بدهیهای این اداره کل برشمرد و گفت: در راستای شفافیت در امور مالی هم اینک نظام حسابداری تعهدی که از سیاستهای مالی دولت است در سیستم مالی دستگاههای دولتی استان اجرا میشود که این امر فعالیتهای مالی را نظاممند و شفاف کرده است.
سرداری با بیان اینکه ارائه صورتهای مالی موجب شفافیت در اطلاعات مالی از جمله تعیین میزان داراییها، بدهیها و مطالبات دستگاههای اجرایی میشود، گفت: یکی از مزایای شفافیت در صورتهای مالی، شناسایی داراییها و بدهیهای دولت و در نتیجه شناسایی بهتر اموال مازاد و برنامهریزی برای پرداخت بدهیهای دولت است.
