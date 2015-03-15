به گزارش خبرنگار مهر، هادی خدابخشی، عصر شنبه در همایش تبیین ضرورت حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در یزد اظهار داشت: سیستم حسابداری تعهدی در برخی کشورها در مرحله اجرا است اما در کشور ما تجربه‌ ای جدید به شمار می ‌رود و با اجرای نظام حسابداری تعهدی، شفافیت و انضباط مالی در این بخش حاکم خواهد شد.

خدابخشی با بیان اینکه با اجرای حسابداری تعهدی تمامی رویدادهای مالی ثبت می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم بودجه‌ ریزی بر مبنای عملکرد و قیمت تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات محاسبه شود باید نظام حسابداری تعهدی را عملیاتی و اجرا کنیم.

وی، شفاف ‌سازی گزارش ‌های مالی و تصمیم ‌گیری بهتر، ایجاد بستر لازم برای استخراج دقیق بهای تمام شده، ارائه خدمات بر مبنای بودجه‌ ریزی عملیاتی و فراهم کردن بستر لازم برای شناسایی دارایی‌ها را از اهداف اجرای حسابداری تعهدی برشمرد.

خدابخشی، اجرای خوب نظام حسابداری تعهدی را در گرو به ‌روز بودن دانش مدیران و کارشناسان مالی دستگاه‌های دانست و عنوان کرد: مدیران دستگاه‌ها ذیحسابان و مدیران مالی تلاش کنند تا حسابداری تعهدی به نحو مطلوب اجرا شود.

مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌ های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش، اجرای حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در دستگاه ‌های اجرایی را از سیاست ‌های این وزارتخانه برشمرد و گفت: از ابتدای سال آینده نظام حسابداری تعهدی در کشور عملیاتی و اجرا و جایگزین حسابداری نقدی در دستگاه‌ های اجرایی می‌

محسن برزو زاده بیان کرد: در حال حاضر حسابداری تعهدی به صورت آزمایشی و پایلوت در برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی در حال اجراست اما از سال آینده این سیستم جایگزین حسابداری نقدی در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای حسابداری تعهدی، نیاز به نرم‌افزار خاصی نیست بلکه نرم افزارهای موجود باید ارتقا پیدا کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در این همایش، حسابداری تعهدی را گامی در راستای تعیین دقیق سرمایه دولت، نظم بخشیدن به امور مالی در بخش عمومی و برنامه ریزی فرایند مالی بیان کرد و گفت: به منظور اجرای خوب حسابداری تعهدی، نشست های تخصصی متعددی با حضور ذیحسابان برگزار شد.

علی نمازی، بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی اجرای آن، رفع ابهامات و جمع بندی برنامه ها برای تحقق حسابداری تعهدی را از اهداف تشکیل نشست تخصصی یاد شده عنوان کرد و گفت: باید زمینه اجرای خوب آن را از ابتدای سال آینده فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی اجرای آن در استان انجام شده و در حال برنامه ریزی برای عملیاتی شدن آن هستیم، اظهار داشت: با اجرای دستورالعمل حسابداری بخش عمومی، نواقص گذشته برطرف و فعالیت های مالی دستگاه های اجرایی منظم تر، قانونمند تر و شفاف تر می شود.