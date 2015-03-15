  1. استانها
  2. یزد
۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۲۱

خدابخشی تاکید کرد

لزوم تلاش همه دستگاه‌ها برای اجرای نظام حسابداری تعهدی

لزوم تلاش همه دستگاه‌ها برای اجرای نظام حسابداری تعهدی

یزدـ مدیرکل نظارت بر ذیحسابی ‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای حسابداری تعهدی به عنوان یک رویداد مهم اقتصادی در سال آینده یاد کرد و خواستار همراهی همه دستگاه‌ها برای اجرای این رویداد مالی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خدابخشی، عصر شنبه در همایش تبیین ضرورت حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در یزد اظهار داشت: سیستم حسابداری تعهدی در برخی کشورها در مرحله اجرا است اما در کشور ما تجربه‌ ای جدید به شمار می ‌رود و با اجرای نظام حسابداری تعهدی، شفافیت و انضباط مالی در این بخش حاکم خواهد شد.

خدابخشی با بیان اینکه با اجرای حسابداری تعهدی تمامی رویدادهای مالی ثبت می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم بودجه‌ ریزی بر مبنای عملکرد و قیمت تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات محاسبه شود باید نظام حسابداری تعهدی را عملیاتی و اجرا کنیم.

وی، شفاف ‌سازی گزارش ‌های مالی و تصمیم ‌گیری بهتر، ایجاد بستر لازم برای استخراج دقیق بهای تمام شده، ارائه  خدمات بر مبنای بودجه‌ ریزی عملیاتی و فراهم کردن بستر لازم برای شناسایی دارایی‌ها را از اهداف اجرای حسابداری تعهدی برشمرد.

خدابخشی، اجرای خوب نظام حسابداری تعهدی را در گرو به ‌روز بودن دانش مدیران و کارشناسان مالی دستگاه‌های دانست و عنوان کرد: مدیران دستگاه‌ها ذیحسابان و مدیران مالی تلاش کنند تا حسابداری تعهدی به نحو مطلوب اجرا شود.

مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌ های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش، اجرای حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در دستگاه ‌های اجرایی را از سیاست ‌های این وزارتخانه برشمرد و گفت: از ابتدای سال آینده نظام حسابداری تعهدی در کشور عملیاتی و اجرا و جایگزین حسابداری نقدی در دستگاه‌ های اجرایی می‌

محسن برزو زاده بیان کرد: در حال حاضر حسابداری تعهدی به صورت آزمایشی و پایلوت در برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله  وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی در حال اجراست اما از سال آینده این سیستم جایگزین حسابداری نقدی در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای حسابداری تعهدی، نیاز به نرم‌افزار خاصی نیست بلکه نرم افزارهای موجود باید ارتقا پیدا کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در این همایش، حسابداری تعهدی را گامی در راستای تعیین دقیق سرمایه دولت، نظم بخشیدن به امور مالی در بخش عمومی و برنامه ریزی فرایند مالی بیان کرد و گفت: به منظور اجرای خوب حسابداری تعهدی، نشست های تخصصی متعددی با حضور ذیحسابان برگزار شد.

علی نمازی، بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی اجرای آن، رفع ابهامات و جمع بندی برنامه ها برای تحقق حسابداری تعهدی را از اهداف تشکیل نشست تخصصی یاد شده عنوان کرد و گفت: باید زمینه اجرای خوب آن را از ابتدای سال آینده فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی اجرای آن در استان انجام شده و در حال برنامه ریزی برای عملیاتی شدن آن هستیم، اظهار داشت: با اجرای دستورالعمل  حسابداری بخش عمومی، نواقص گذشته برطرف و فعالیت های مالی دستگاه های اجرایی منظم تر، قانونمند تر و شفاف تر می شود.

کد مطلب 2518295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها