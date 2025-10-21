به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری پیش از ظهرسه شنبه در نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی و مدیران کل ستادی و اجرایی مرتبط با اصحاب رسانه اظهار کرد: بنیاد مسکن با هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های اجرایی، در مسیر اجرای سیاست‌های کلی مسکن این استان فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهد.

وی افزود: در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر، بنیاد مسکن به‌عنوان کارگزار همراه با اداره کل راه و شهرسازی فعالیت می‌کند.

عسگری تصریح کرد: ۸ هزار واحد در قالب گروه‌ساخت و نزدیک به ۴ هزار واحد در قالب مدل بنیادساخت در این استان در حال اجرا است و میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها به ۵۵ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن روستایی، تاکنون حدود ۵ هزار و ۱۵۴ واحد در استان مرکزی تحت پوشش طرح‌های بهسازی و مقاوم‌سازی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: این اقدامات از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و سالانه با استفاده از سهمیه‌های اختصاص یافته، متقاضیان روستایی اقدام به ساخت واحدهای مقاوم‌سازی‌شده می‌کنند.

وی گفت: عمده واحدهای مسکونی در مراحل اجرای فونداسیون و اسکلت قرار دارند و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال میزان پیشرفت پروژه‌ها به دو برابر افزایش یابد.

عسگری افزود: با حمایت‌های استانی و مشارکت متقاضیان انتظار می‌رود تا پایان سال ۷ هزار و ۹۶۱ واحد مسکونی تحت پوشش بنیاد مسکن در این استان در حال اجرا و تکمیل باشد که نشان‌دهنده حجم قابل توجه فعالیت‌های عمرانی در حوزه مسکن است.