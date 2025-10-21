بنایی: ۵۷ هزار خانوار اصفهانی مددجوی کمیته امداد مسکن ندارند

هادی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماکنون ۴۱ هزار و ۱۲۶ خانوار از جمعیت تحت حمایت کمیته امداد در مناطق روستایی استان ساکن هستند که از این تعداد، ۸ هزار و ۲۰۴ خانوار فاقد مسکن هستند.
وی با اشاره به اینکه تأمین سرپناه یکی از اساسیترین نیازهای مددجویان به شمار میرود، افزود: کمیته امداد با همکاری بانکهای عامل، خیران و سایر دستگاههای حمایتی، روند پرداخت تسهیلات و کمکهای مسکن را تسریع و تسهیل کرده است.
بنایی ادامه داد: این اقدامات ضمن رفع بخشی از نیازهای ضروری خانوارهای محروم در روستاها، موجب آرامش روانی و افزایش امید در میان مددجویان میشود.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: در مناطق شهری نیز ۴۹ هزار و ۶۷۱ خانوار از مددجویان فاقد مسکن هستند و برای حمایت از آنان تاکنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.
وی با قدردانی از همکاری بانکهای عامل در اجرای طرحهای حمایتی گفت: از خیران نیکوکار دعوت میشود با مشارکت در طرحهای تأمین اجاره و ودیعه مسکن، یاریگر کمیته امداد در ساخت آیندهای امنتر برای خانوارهای بیسرپناه باشند.
