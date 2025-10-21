حضرتی: تلاش دشمن برای تضعیف و تجزیه ایران شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان قزوین که با حضور مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: طی سه تا چهار ماه گذشته دشمنان ملت ایران با طراحی چندلایه، فشارهای سیاسی، روانی و نظامی گسترده‌ای را برای تضعیف جمهوری اسلامی آغاز کردند و هدف اصلی آنان، ناامید کردن مردم و برهم زدن انسجام ملی بود.

وی افزود: در این مدت دشمنان تلاش کردند با عملیات روانی، ترور نخبگان، ایجاد شایعه و تحریک اعتراضات، کشور را به سمت ناآرامی و فروپاشی سوق دهند، اما ایستادگی مردم، تدبیر رهبر معظم انقلاب و حضور هوشمندانه نیروهای نظامی و امنیتی، تمام نقشه‌های آنان را خنثی کرد.

هیچ قدرتی نمی‌تواند امنیت و استقلال ایران را تهدید کند

حضرتی با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: پاسخ قاطع، دقیق و حساب‌شده نیروهای مسلح در برابر تجاوزات دشمن، هیمنه پوشالی نظام سلطه را در هم شکست و نشان داد که هیچ قدرتی نمی‌تواند امنیت و استقلال ایران را تهدید کند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ادامه با تقدیر از عملکرد دولت چهاردهم در روزهای پرتنش جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: دولت دکتر پزشکیان با مدیریت صادقانه و اقدام سریع در حوزه‌هایی چون تأمین سوخت، نان و خدمات عمومی، اجازه نداد فضای روانی دشمن به بحران اجتماعی تبدیل شود.

وی افزود: امروز کشور در مسیر بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه پایدار قرار دارد و پروژه‌های بزرگی در حوزه انرژی، نیروگاه‌های خورشیدی و طرح‌های زیربنایی در حال اجراست که ثمرات آن به‌زودی نمایان خواهد شد.

حضرتی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها در جنگ ترکیبی دشمن اشاره کرد و گفت: جنگ امروز، جنگ روایت‌هاست و دشمن با تولید محتوای منفی و تحریف واقعیت‌ها به دنبال ناامید کردن مردم است. روابط عمومی‌ها باید با روایت درست، صادقانه و امیدآفرین از اقدامات دولت، این جنگ روانی را خنثی کنند.

وی ادامه داد: روابط عمومی‌ها نباید تنها به اطلاع‌رسانی اداری اکتفا کنند؛ بلکه باید در صف اول گفت‌وگو با مردم، پاسخ‌گویی و اقناع افکار عمومی باشند.

سرمایه‌های اجتماعی را تقویت کنیم

این مسئول تصریح کرد: ارتباط مستمر با جامعه، شنیدن صدای مردم و انعکاس واقعیت‌ها مهم‌ترین رسالت روابط عمومی‌ها در این دوره است.

حضرتی با بیان اینکه صداقت، شفافیت و رفتار اخلاقی سه محور اصلی در فعالیت رسانه‌ای و روابط عمومی‌ها است، خاطرنشان کرد: دشمن در پی تخریب اعتماد عمومی است و ما باید با عملکرد درست و اطلاع‌رسانی هوشمندانه، این سرمایه بزرگ اجتماعی را تقویت کنیم.

این مقام دولتی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدها سربلند خواهد ماند، زیرا مردم به آینده کشورشان امید دارند و با تکیه بر ایمان، عقلانیت و وحدت ملی، از این مرحله نیز با عزت عبور خواهند کرد.