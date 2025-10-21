برنامه ویژه ورزش بانوان در دشتی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی ظهر سه شنبه در این برنامه با تبریک هفته تربیتبدنی اظهار کرد: به مناسبت این هفته، برنامههای متنوعی برای ترویج فرهنگ ورزش در بین کارمندان ادارات طراحی شده است تا بتوانند با روحیهای شاداب و جسمی سالم، در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.
حسین طهماسبی افزود: برگزاری بازیهای سنتی و بومی منطقه، که ریشه در فرهنگ و زندگی مردم دشتی دارد، یکی از بخشهای جذاب این برنامه بود که با استقبال شرکتکنندگان روبهرو شد.
طهماسبی با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسم و روان کارمندان گفت: متأسفانه بسیاری از کارمندان به دلیل نوع کار اداری، فرصت کافی برای ورزش ندارند، اما چنین برنامههایی میتواند به ایجاد انگیزه، تقویت سلامت جسمی و افزایش بهرهوری در محیط کار کمک کند.
وی تصریح کرد: اینکه این برنامه در جوار یادمان شهدای گمنام برگزار شد، نشاندهنده پیوند میان ارزشهای معنوی و نشاط اجتماعی است و یادآور این پیام است که با جسمی سالم و روحیهای شاد، میتوان بهتر در مسیر خدمت به مردم و تداوم راه شهدا گام برداشت.
