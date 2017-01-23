ایثارگری آتش نشانان در حادثه پلاسکو فراموش شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس، سردار سید هاشم غیاثی در جلسه مجمع بسیج کارمندان استان فارس، گفت: نیروهای امداد و نجات کشور بخصوص آتش نشانان یکی از تاثیرگذارترین اقشار در تامین آرامش روحی جامعه و نجات جان افراد در حوادث گوناگون هستند.

وی ادامه داد: تمام کارمندان و اعضای سازمان‌ها در نظام اسلامی بر خود لازم می‌دانند تا پای جان در مسیر خدمت به مردم فداکاری کنند که بارزترین نمونه‌های آنها شهدای آتش نشان هستند.

فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به شان اجتماعی اقشار کارمند و تاثیرگذاری آنها در جامعه، گفت: آحاد جامعه در مراجعه به ادارات با کارمندان و مدیران مواجه می‌شوند از همین رو رفتار اسلامی کارمندان با مردم بهترین تبلیغ و ترویج دهندۀ اخلاق و مَنِش دینی و تعامل اسلامی در جامعه است.

سردار غیاثی با تاکید بر اهمیت توجه مدیران ادارات به تقویت روحیه جهادی و بهره گیری از آن در انجام امور، گفت: مدیران ادارات الگوی کارمندان هستند و عملکرد آنها بر فعالیت مجموعه سازمان اثرگذار است، هر چقدر مدیران یک سازمان به سلامت اداری و اخلاق اسلامی تقید بیشتری داشته باشند آن سازمان به سازمان اسلامی در تراز انقلاب اسلامی نزدیک‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت احیاء فرایض امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: اگر این فرایض در محیط ادارات و سازمان‌ها احیاء شوند سلامت فرآیندهای اداری تضمین شده و این بعنوان یک الگوی موفق قابل ارائه به تمام بخش‌های جامعه و الگویی برای تعاملات و ارتباطات سالم انسانی خواهد بود.

فرمانده سپاه فجر فارس خطاب به کارمندان و مدیران بسیجی ادارات و سازمان‌های استان فارس، گفت: حفظ و ترویج روحیه انقلابی و حاکم کردن اخلاق اسلامی در ادارات رسالت مهم کارمندان و مدیران بسیجیِ ادارات است، اعضای بسیج در تمام سازمان‌ها و ادارات الگوی نیروهای مومن انقلابی هستند و مسیر حرکت آنها در راستای دستیابی به سازمان خدمتگذار اسلامی در تراز انقلاب اسلامی است.

سردار غیاثی با اشاره به حضور بسیج در طرح‌های محرومیت زدایی در سراسر کشور، گفت: حضور مدیران و کارمندان ادارات در اردوهای جهادی علاوه بر اینکه تاثیربسزایی در تقویت معنویت و خودسازی الهی دارد ایشان را با مشکلات نقاط محروم استان فارس آشنا کرده و به آنها در تدوین برنامه‌های کشور در راستای محرومیت زدایی و خدمت به اقشار محروم یاری می‌کند.

وی یادآور شد: مدیران، مسئولان و نخبگان استان با همگرایی و همفکری در مسیر اعتلای فارس گام بردارند و در یک فضای منطقی از مسئولان کشور مطالبه گری کنند.

فرمانده سپاه فجر فارس گفت: حرکت در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، انجام صحیح امور محوله و وظایف، حفظ سلامت فرآیندهای اداری و خدمت خالصانه به مردم در نظام اسلامی به معنی حضور فعالانه کارمندان کشور در عرصه دفاع از انقلاب اسلامی است.