دبیر جامعه روحانیت شیراز: ورزش باید در چارچوب اخلاق اسلامی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مبانی قرآنی و روایی، بر اهمیت سلامت جسم و ورزش در سبک زندگی اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سلامت جسم در آموزه‌های دینی نه‌تنها یک توصیه بلکه یک مسئولیت الهی است، گفت: در قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع)، بدن انسان به‌عنوان امانتی از سوی خداوند معرفی شده که حفظ و مراقبت از آن، وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است، کوتاهی در این زمینه، نوعی ناسپاسی نسبت به نعمت الهی تلقی می‌شود.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به سنت نبوی، افزود: پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بر انجام ورزش‌هایی مانند تیراندازی، شنا، اسب‌سواری و کوهنوردی تأکید داشته‌اند. این توصیه‌ها را می‌توان با حفظ روح و هدف آن، به ورزش‌های مدرن نیز تعمیم داد؛ به‌ویژه آن دسته از ورزش‌هایی که موجب تقویت جسم، روحیه و انسجام اجتماعی می‌شوند.

حجت‌الاسلام طاهری در ادامه به ارتباط میان جسم و روح در نگاه اسلامی پرداخت و گفت: تناسب اندام و نشاط جسمی، زمینه‌ساز حضور مؤثرتر در عبادات و رسیدن به کمال معنوی است. انسان سالم، بهتر می‌تواند در مسیر بندگی و خدمت به خلق گام بردارد.

وی با اشاره به مفهوم «قوت» در احادیث، ادامه داد: قوت در اسلام، تنها به قدرت جسمانی محدود نمی‌شود بلکه شامل توانایی فکری، روحی و اراده‌ای نیز هست، انسان قوی کسی است که در برابر سختی‌ها ایستادگی کند و در مسیر حق ثابت‌قدم باشد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین نقش آمادگی جسمانی در جامعه اسلامی را مهم دانست و افزود: در فقه اسلامی، آمادگی جسمانی نه‌تنها برای دفاع از جامعه بلکه برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی نیز ضروری شمرده شده است.

حجت‌الاسلام طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، به اخلاق ورزشی اشاره کرد و گفت: شرکت در ورزش‌های رقابتی باید در چارچوب شرعی باشد؛ اجتناب از شرط‌بندی، شهرت‌طلبی افراطی و رعایت حریم اخلاقی از جمله اصولی است که نباید نادیده گرفته شود.

وی درباره ورزش‌های سخت و حرفه‌ای ادامه داد: اسلام با ورزش‌هایی که موجب آسیب جدی به سلامت فرد در بلندمدت شود، موافق نیست. معیار، حفظ اعتدال و پرهیز از افراط است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در پایان، وظیفه دولت اسلامی در ترویج ورزش را یادآور شد و تصریح کرد: تأمین امکانات ورزشی برای آحاد مردم، به‌ویژه جوانان، از وظایف حکومت اسلامی است. همچنین آموزه‌های دینی برای مقابله با سستی و تنبلی، راهکارهایی انگیزشی مانند ذکر، دعا، برنامه‌ریزی و تقویت اراده را ارائه داده‌اند که باید در فرهنگ عمومی نهادینه شود.