به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، برنامه جهانی غذا با صدور بیانیهای اعلام کرد که میزان کمکهای وارد شده به نوار غزه تاکنون تنها برای حدود نیم میلیون نفر به مدت دو هفته کفایت میکند.
این نهاد افزود که اگرچه بخشی از این کمکها به شمال نوار غزه رسیده است، اما مقدار آن بسیار کمتر از میزان مورد نیاز جمعیت این منطقه است.
برنامه جهانی غذا همچنین تأکید کرد که ارسال کمکها به سطح لازم امکانپذیر نیست، زیرا همه گذرگاههای مرزی به روی کاروانهای امدادی باز نشدهاند.
در همین حال، برنامه عمران ملل متحد در سرزمینهای فلسطینی وضعیت بازسازی در غزه را بسیار دشوار توصیف و اعلام کرد که این منطقه به سرپناه فوری برای آوارگان و پاکسازی هزاران تُن آوار و ویرانهها نیاز دارد.
این برنامه همچنین هشدار داده است که ساکنان غزه با مشکلات شدید در تأمین آب آشامیدنی و دسترسی به غذا روبهرو هستند، و بحران انسانی در این منطقه همچنان در حال تشدید است.
دفتر رسانهای دولت در غزه نیز اعلام کرد که از زمان اجرای آتشبس تاکنون، تنها ۹۸۶ کامیون حامل کمکهای انسانی وارد نوار غزه شده است؛ این در حالی است که طبق مفاد توافق آتشبس، تا شامگاه دوشنبه می باست دست کم ۶۶۰۰ کامیون وارد این منطقه میشدند.
بر اساس گزارش این دفتر، در میان کاروانهای ورودی، تنها ۱۴ کامیون حامل گاز پختوپز و ۲۸ کامیون سوخت دیزل برای تأمین نیازهای نانواییها، ژنراتورها، بیمارستانها و بخشهای حیاتی مختلف وجود داشته است. با این حال، کمبود شدید این مواد ضروری همچنان ادامه دارد و مردم غزه پس از ماهها محاصره و ویرانی ناشی از جنایات اشغالگران، با بحران شدید معیشتی و انسانی روبهرو هستند.
میانگین ورود کمکها نیز بسیار پایین گزارش شده است؛ بهطوری که روزانه تنها ۸۹ کامیون از مجموع ۶۰۰ کامیون مورد نیاز وارد غزه میشود. این وضعیت به گفته دفتر رسانهای دولت، نشاندهنده تداوم سیاست فشار و گرسنه نگه داشتن مردم غزه است که رژیم صهیونیستی علیه بیش از ۲.۴ میلیون شهروند غزه اعمال میکند.
در ادامه بیانیه آمده است که حجم اندک کمکها حتی پاسخگوی حداقل نیازهای انسانی نیست و غزه به ورود فوری و منظم دستکم ۶۰۰ کامیون در روز شامل مواد غذایی، دارویی، سوخت و گاز پختوپز نیاز دارد تا حداقل شرایط زندگی مردم حفظ شود.
دولت غزه همچنین بر آمادگی کامل خود برای همکاری و هماهنگی با نهادهای انسانی و امدادی بینالمللی به منظور سازماندهی روند ورود و توزیع عادلانه کمکها در تمام استانها و تأسیسات حیاتی تأکید کرد.
