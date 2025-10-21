به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، باراک راوید خبرنگار اسرائیلی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مایکل آیزنبرگ تاجر اسرائیلی آمریکایی را به عنوان نماینده شخصی خود در کمیته نظارت بر اجرای آتش بس نوار غزه تعیین کرده است.

این انتصاب به دلیل آنکه آیزنبرگ یکی از مؤسسان شرکت آمریکایی توزیع کمک‌های انسانی در نوار غزه به شمار می‌رود جنجالی شده است چرا که شرکت مذکور به مثابه یک کمین گاه و دام بزرگ در برابر هزاران فلسطینی گرسنه عمل کرده است.

شلیک مستقیم به سمت فلسطینی‌ها در حالی که تلاش می‌کردند به کمک‌های غذایی در محل فعالیت این شرکت دست پیدا کنند بازتاب جهانی داشته است. یفتاح دیان مدیر دانشکده اجتماعی-اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که شرکت مذکور یک فاجعه برای این رژیم رقم زد و باعث شد جایگاه آن بیش از پیش در جهان تضعیف شود.