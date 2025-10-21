به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیخ‌طاهری مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران، با اشاره به بازدید شهردار تهران به همراه برخی از مدیران شهری پایتخت از مراحل مختلف تولید واگن‌های مترو در چین، اظهار کرد: موضوع این بازدید، بررسی آخرین وضعیت اجرای قرارداد خرید ۶۳۰ دستگاه واگن مترو توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های چینی و شرکت واگن‌سازی تهران بود.

وی با بیان اینکه این قرارداد شامل ۹۰ قطار ۷ واگنه است، یادآور شد: همانطور که پیش از این نیز اعلام شده، قرارداد این واگن‌ها در سال ۱۳۹۶ امضا شد و تا سال ۱۴۰۲ متوقف بود و پس از گذشت ۶ سال در سال ۱۴۰۲ پیش پرداخت از سوی شهرداری تهران به نمایندگی از دولت انجام شد و با نظارت و همراهی سازمان شهرداری‌ها به عنوان کارفرمای اصلی این قرارداد، تا پایان سال ۱۴۰۳ تاییدیه‌های فنی صادر و قرارداد وارد مراحل تولید آزمایشی شد به طوری که واگن نمونه آماده شد.

شیخ طاهری با اعلام اینکه امسال با پرداخت مابقی مبلغ پیش پرداخت و به عبارتی تکمیل ۱۵ درصد پیش پرداخت می‌توانیم توقع داشته باشیم که تولید انبوه واگن‌های موضوع این قرارداد آغاز شود، خاطرنشان کرد: دو رام اول در مرحله نهایی تولید است به طوری که عملاً رام اول در مراحل نهایی مونتاژ و رام دوم در مراحل میانی مونتاژ قرار دارد که شهردار تهران از نزدیک در جریان جزئیات کامل روند تولید قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران با بیان اینکه با تولید دو قطار اول، عملاً پروژه وارد فاز اجرایی و تولید انبوه شده و تا پایان امسال رام اول این قطار وارد ایران خواهد شد، گفت: از خرداد ماه سال آینده نیز قطارها به تدریج در قالب زمان بندی تعیین شده در قرارداد وارد می‌شوند.

شیخ طاهری سهم داخلی‌سازی در این قرارداد را ۵۵ درصد عنوان کرد و افزود: شرکت واگن‌سازی تهران به عنوان نماینده شهرداری عهده‌دار بخش زیادی از این داخلی‌سازی و یکی از اعضای کنسرسیوم تولید است که با سرمایه‌گذاری شهرداری مقدمات این امر را فراهم می‌کند.

وی در ادامه یادآور شد: می‌توان ادعا کرد که تا پایان امسال با ورود اولین رام، توسعه و آماده‌سازی کارخانه واگن‌سازی و ایجاد ظرفیت برای بخش ایرانی این قرارداد نیز تکمیل می‌شود؛ از سال آینده که به تدریج قطارهای بعدی وارد تهران می‌شود، بخشی از واگن‌ها به صورت CBU وارد و بخشی دیگر به صورت CKD وPLB در ایران ساخته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران با تاکید بر جبران کمبود ناوگان متروی تهران با ورود ۶۳۰ دستگاه واگن جدید اظهار کرد: البته افزایش ۲۵ درصدی تعداد واگن‌های این قرارداد امضا و ابلاغ شده و نهایتاً مجموع واگن‌های این قرارداد به ۷۹۱ دستگاه افزایش می‌یابد و با اجرای همین قرارداد بیش از ۵۰ درصد به ظرفیت ناوگان متروی پایتخت افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به ویژگی واگن‌های جدید مترو تهران، اظهار کرد: ارتقا استانداردهای ایمنی قطارهای در حال تولید نسبت به قطارهای موجود در خطوط از جمله ویژگی‌های متمایز آنهاست؛ به طوری که طراحی و تولید این قطارها مطابق با آخرین استانداردهای دنیاست. هوشمندسازی قطارها یکی دیگر از این ویژگی‌هاست؛ می‌توان گفت که قطارها هم در اجزای واگن‌ها و هم در تعمیر و نگهداری، کاملاً هوشمند طراحی شده‌اند و به نوعی جزو سری قطارهای هوشمند به شمار می‌روند.

شیخ طاهری با اعلام اینکه قطارهای جدید دوستدار محیط زیست هستند، خاطرنشان کرد: در طراحی و انتخاب مواداولیه و نهایتاً تولید این واگن‌ها آخرین استانداردهای زیست محیطی دنیا مورد توجه قرار گرفته اند.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران با تأکید بر اینکه ارگونومی و اصول طراحی در چیدمان داخل واگن‌ها کاملاً رعایت شده است، یادآور شد: بهره‌وری قطارهای جدید نسبت به قطارهای قبلی بسیار متفاوت‌تر است که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.