به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران، در مراسم بهره‌برداری از دو رام قطار مترو که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: این دو رام قطار جدید مربوط به آخرین قرارداد ۱۰ رام قطار بوده که در سال ۹۷ با ال سی بانک مرکزی قطعات آن از خارج کشور به ایران آمد.

وی افزود: پس از آن، قطارهای جدید از گمرک بندرعباس ترخیص شد البته در مهر و آبان ۹۷ فقط ۸۵ درصد قطارها ترخیص شد و ۱۵ درصد این قطعات ترخیص آن منوط به تسویه حساب با گمرک بود.

مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت: سرانجام در سال ۹۸ با مساعدت و پیگیری معاونت مالی شهرداری و سازمان امور مالیاتی ترخیص کامل انجام گرفت.

امام گفت: از سال ۹۸ هم مونتاژ قطعات صورت گرفت و امروز دو رام قطار جهت استفاده در خط ۶ و ۷ مترو به چرخه مدار قطارها افزوده شد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه ساخت قطار ملی هم با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری را دنبال می‌کنیم که به زودی در مرداد نمایشگاه آن برگزار می‌شود و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال یک رام قطار ملی آماده کنیم.

مدیرعامل شرکت متروی تهران خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد ۱۰۵ واگن جدید را پیگیر هستیم و انشالله در سال‌جاری این قرارداد هم منعقد خواهد شد.