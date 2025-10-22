سعید شفیعی مدیرعامل شرکت دانش بنیان ابزار دقیق ویرا کنترل، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت «پوزیشنر هوشمند VC۶۹۰» با طراحی بومی منطبق با نیاز صنایع توسط فناوران این شرکت دانش بنیان اظهار کرد: تجهیزی که ما تولید کردهایم، یک ابزار دقیق صنعتی هوشمند به نام «پوزیشنر هوشمند» است که مربوط به شیرهای کنترلی صنعتی میشود. این تجهیز در واقع در همه صنایع از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گرفته تا نیروگاهها، معادن، صنایع غذایی و شیمیایی کاربرد دارد.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان افزود: این دستگاه نقش عملگر را ایفا میکند و به طور مستقیم بر فرایندها تأثیرگذار است. به همین دلیل بسیار استراتژیک است و ضرورت دارد که این تجهیز در داخل ایران تولید شود.
شفیعی ادامه داد: پوزیشنر هوشمند VC۶۹۰ با طراحی بومی و منطبق بر نیازهای صنایع کشور، دارای استاندارد ضدانفجار اتحادیه اروپا است و قابلیت استفاده در محیطهای پرخطر و مستعد انفجار مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را دارد. این پوزیشنر با طراحی هوشمند خود قادر است هر چالشی را پشت سر بگذارد و با پاسخ سریع و کنترل دقیق، عملکردی فوقالعاده در واکنش به تغییرات ناگهانی و تنظیم دقیق نوسانات جزئی ارائه میدهد. ترکیب سرعت و دقت این دستگاه موجب کنترل بدون خطا در فرایندهای حساس میشود.
وی ضمن بیان این مطلب که این محصول در سختترین شرایط محیطی از جمله محیطهای پرلرزش، دمای بالا و فضاهای با دسترسی محدود، پایداری عملکرد خود را حفظ میکند، گفت: همچنین قابلیت پایش لحظهای از طریق سیستمهای مانیتورینگ صنعتی و اتاق کنترل را داراست و به گونهای طراحی شده که با انواع عملگرهای خطی و دورانی سازگار باشد.
این فعال فناور افزود: از دیگر ویژگیهای مهم این پوزیشنر، قابلیت اطمینان بالای آن است که عملکردهای ایمن هنگام قطع سیگنال ورودی را تضمین میکند و امکان کالیبراسیون اتوماتیک بدون نیاز به تخصص فنی را فراهم میآورد.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان تصریح کرد: علاوه بر اهمیت استراتژیک و پدافند غیرعامل، پوزیشنر به دلیل عمر طولانی و تجدید مصرفی بودن، یکی از تجهیزات حیاتی صنایع است که در تحریمها نیز در لیست کالاهای محدود شده قرار دارد. صنایع ما سالانه مجبور به خرید این محصول هستند و خرید یکباره نمیتواند نیاز چندساله را تأمین کند.
وی ادامه داد: با توجه به این مسائل و نکات فنی، تصمیم گرفتیم این تجهیز را بهصورت بومی و مطابق با بهروزترین تکنولوژیهای جهانی در ایران تولید کنیم.
شفیعی افزود: در برنامه بلندمدت، هدف ما کاهش هزینه تولید و ارتقای کیفیت برای ورود به بازار صادرات است، زیرا تعداد محدودی کشور تولیدکننده این تجهیزات هستند و این محصول در سراسر دنیا کاربرد بسیار گستردهای دارد.
وی درباره میزان واردات این محصول و تولید داخلی آن گفت: واردات رسمی این محصول سالانه حدود ۲۷ میلیون دلار است و بهطور قطع واردات غیررسمی نیز بیشتر از این رقم است. ما با تولید متنوع خود، در حدود ۱۰ مدل پوزیشنر را ساختهایم که با توسعه زیرساختها قادر خواهیم بود تمام نیاز کشور را تأمین کنیم.
شفیعی ضمن اشاره به اینکه تقاضای بازار حدود ۳۰ هزار دستگاه در سال است، در حالی که ظرفیت تولید فعلی ما حدود ۳۵۰۰ دستگاه در سال میباشد، گفت: با توجه به بومی شدن دانش فنی و انجام تمام مراحل تولید در ایران، به راحتی میتوانیم با افزایش سفارشات، ظرفیت تولید را توسعه دهیم.
