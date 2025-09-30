فتاح زاده: سانحه تصادف در پارس آباد ۴ مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فتاح زاده شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی تماس تلفنی مردمی، با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، مبنی بر واژگونی خودرو دنا در کیلومتر ۵۵ جاده پارسآباد - مشگینشهر بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد جادهای سربند و پایگاه موقت بران جمعیت هلالاحمر پارسآباد به محل حادثه اعزام شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمراستان اردبیل گفت: یکی از مصدومان حادثه را توسط عوامل پایگاه موقت بران به مرکز درمانی امام خمینی (ره) پارسآباد منتقل و سایر مصدومان حادثه توسط عوامل اورژانس حاضر در صحنه انتقال داده شدند و فرد فوتی تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.
