فتاح زاده: سانحه تصادف در پارس آباد ۴ مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت

اردبیل-معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمراستان اردبیل، از وقوع حادثه واژگونی خودرو دنا با چهار نفر مصدوم و یک فوتی در جاده پارس‌آباد - مشگین‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فتاح زاده شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی تماس تلفنی مردمی‌، با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، مبنی بر واژگونی خودرو دنا در کیلومتر ۵۵ جاده پارس‌آباد - مشگین‌شهر بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد جاده‌ای سربند و پایگاه موقت بران جمعیت هلال‌احمر پارس‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمراستان اردبیل گفت: یکی از مصدومان حادثه را توسط عوامل پایگاه موقت بران به مرکز درمانی امام خمینی (ره) پارس‌آباد منتقل و سایر مصدومان حادثه توسط عوامل اورژانس حاضر در صحنه انتقال داده شدند و فرد فوتی تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.

