به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه مقدم گفت: ساعت ۱۵:۳۹ روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر تصادف دو خودروی پژ و۴۰۵ و ۲۰۶ در جاده آقاباقر به آبی بی گلو، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه ۴ نفر جان باخته و ۴ نفر مصدوم شده بودند که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله ۴ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل شدند.

