۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

۴فوتی‌و۴مصدوم بر اثر تصادف‌رانندگی‌در جاده آقاباقر به آبی‌بیگلو اردبیل

اردبیل - رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: بر اثر تصادف رانندگی در جاده آقاباقر به آبی بیگلو، ۴ نفر مصدوم و ۴ نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه مقدم گفت: ساعت ۱۵:۳۹ روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر تصادف دو خودروی پژ و۴۰۵ و ۲۰۶ در جاده آقاباقر به آبی بی گلو، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه ۴ نفر جان باخته و ۴ نفر مصدوم شده بودند که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله ۴ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل شدند.

