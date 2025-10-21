به گزارش خبرنگار مهر، هادی باقری عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح گلخانه کشت خیار در روستای پاسند بهشهر اعلام کرد: سطح گلخانه‌های سربسته استان مازندران به ۷۵۰ هکتار افزایش یافته است. این افزایش، در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و مقابله با تغییرات اقلیمی به‌ویژه در شرق مازندران انجام شده است.

وی افزود: احداث واحدهای گلخانه‌ای و تولید محصولات در فضای کنترل‌شده یکی از راه‌حل‌های اساسی برای مقابله با بحران کم‌آبی و تغییرات اقلیمی در استان است و این اقدام کمک شایانی به افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع آبی خواهد کرد.

باقری با اشاره به شرایط کم‌بارشی و تغییرات اقلیمی در استان، به ویژه در شرق مازندران، اظهار کرد: در حال حاضر، ۵۷۰ هکتار از سطح گلخانه‌های استان فضای بسته است که از این میزان، ۵.۵ هکتار در بهشهر واقع شده است و توسعه گلخانه‌ها در این منطقه می‌تواند به‌طور چشمگیری در بهبود تولیدات کشاورزی نقش داشته باشد.

در ادامه، سمیه حسنی، مدیر جهاد کشاورزی بهشهر، نیز از افتتاح گلخانه پرورش خیار به مساحت ۲.۵ هکتار خبر داد که با تسهیلات ۲۴ میلیارد ریالی بانک کشاورزی و آورده شخصی به همین میزان اجرایی شده است.

وی افزود: این پروژه نویدبخش رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در بهشهر است و می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای توسعه سایر پروژه‌های گلخانه‌ای در منطقه عمل کند.

معاون جهاد کشاورزی مازندران در پایان تأکید کرد: با توجه به سیاست‌های دولت، جهاد کشاورزی تمام توان خود را برای حمایت از توسعه کشت گلخانه‌ای و همکاری با بانک‌ها و نهادهای اجرایی به‌منظور تسهیل در روند توسعه این بخش به‌کار خواهد گرفت.