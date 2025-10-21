هیچ گونه خاموشی مدیریت بار در سیستان و بلوچستان مهر ماه اعمال نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان به دنبال انتشار خبری با عنوان «برنامه خاموشی‌های شهر زاهدان» برای جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۴ در سایت خبرگزاری مهر سیستان و بلوچستان توضیحاتی جهت تنویر افکار اعلام می‌گردد.

با توجه به اعلام پایان برنامه خاموشیهای خانگی جدولی تحت عنوان مدیریت بار اضطراری تا تاریخ ۲۹/ ۱۴۰۴/۰۶ در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان منتشر شد و هیچ گونه اطلاعیه‌ای بعد از تاریخ ذکر شده در سایت و هیچ پایگاه اطلاع رسانی این شرکت منتشر نشده است.

همچنین از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ هیچ‌گونه خاموشی ناشی از مدیریت بار تاکنون، اعمال نشده است. رسالت شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان خدمت رسانی شایسته به مردم است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. اکنون صنعت برق در حال آماده سازی برای فصل زمستان و همچنین تابستان سال آینده است تا با انجام تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و شبکه تحت فشار تاب آوری شبکه تقویت شود. همچنین از تمامی مشترکان محترمی که در شرایط سخت ناترازی انرژی فصل تابستان با مدیریت بهینه مصرف انرژی یاریگر خادمان خود در این صنعت بودند قدردان و سپاسگزاریم.