اطلاعیه قطع جریان گاز در شهر آچاچی میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان آذربایجانشرقی اعلام کرد: این قطعی بهمنظور اجرای عملیات فنی و اتصال ایستگاه T.B.S جدیدالاحداث شهر آچاچی میانه به شبکه گازرسانی انجام میشود.
اداره گاز ضمن پوزش از مشترکان محترم، از ساکنان و بهرهبرداران درخواست کرده است تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف و ایمنی در ساعات قطعی جریان گاز پیشبینی کنند.
پس از پایان عملیات فنی، وصل مجدد جریان گاز در اسرع وقت انجام خواهد شد. همچنین در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر یا خدمات امدادی، مشترکان میتوانند با شماره ۱۹۴ مرکز امداد گازرسانی تماس بگیرند.
