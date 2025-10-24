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۲ آبان ۱۴۰۴، ۸:۳۸

ترامپ از لغو تمام مذاکرات تجاری آمریکا با کانادا خبر داد

ترامپ از لغو تمام مذاکرات تجاری آمریکا با کانادا خبر داد

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که تمام مذاکرات تجاری با کانادا را به‌علت سوء‌رفتار این کشور و استفاده از یک تبلیغ جعلی درباره تعرفه‌ها لغو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از لغو تمام مذاکرات تجاری با کانادا به علت آنچه «رفتار زننده این کشور» خواند، خبر داد.

ترامپ ضمن اعلام این خبر در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» افزود: کانادا از یک تبلیغ جعلی با حضور «رونالد ریگان» رئیس جمهور پیشین آمریکا، که در مورد تعرفه‌ها منفی صحبت می‌کند، استفاده کرده است.

رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: کانادا از این تبلیغ جعلی برای دخالت در احکام دیوان عالی ایالات متحده استفاده کرد، بنابراین ما مذاکرات با آنها را لغو کردیم.

ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که «تعرفه ها از اهمیت بسیار بالایی برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا برخوردار است».

کد مطلب 6630066

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