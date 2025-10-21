به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه در دیدار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه و معاون نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه با نماینده ولی‌فقیه در استان، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری با اشاره به پیشینه درخشان اصناف و بازاریان در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: حمایت‌های مردمی بازار در مقاطع حساس، از جمله پشتیبانی از خانواده زندانیان سیاسی پیش از انقلاب و پشتیبانی همه‌جانبه از جبهه‌های جنگ در دوران دفاع مقدس، برگ‌های زرینی از تاریخ این قشر شریف است.

وی افزود: این روحیه ایثار و خدمت هنوز هم در قالب کار خیر، کمک به نیازمندان و دستگیری از محرومان در میان اصناف زنده است و بازار در این مسیر همچنان پیشتاز باقی مانده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه امروز کشور در دو جبهه فرهنگی و اقتصادی با دشمن روبه‌روست، گفت: دشمن در جبهه فرهنگی با استفاده از ابزارهایی چون فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه درصدد تضعیف باورها و ارزش‌های نسل جوان است، و در جبهه اقتصادی نیز با تحریم و فشار معیشتی می‌کوشد مردم را ناامید کند.

امام‌جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به مقاومت مردم در برابر تحریم‌های فلج‌کننده افزود: با وجود فشارهای شدید اقتصادی طی دو دهه اخیر، ملت ایران با توکل به خدا و تلاش متخصصان داخلی توانسته است در عرصه‌های علمی، صنعتی و فناوری پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشد و در جایگاه هفدهم یا هجدهم اقتصاد جهانی قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش بازار در حمایت از معیشت مردم تصریح کرد: اگر بازاریان با انصاف عمل کنند، از سودهای غیرمنصفانه پرهیز کرده و با پدیده‌هایی چون احتکار و گران‌فروشی مقابله کنند، می‌توانند آرامش اقتصادی جامعه را تقویت کنند.

حجت‌الاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح درونی اصناف تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که درخت برای تداوم رشد خود شاخه‌های خشک را هرس می‌کند، مجموعه‌های صنفی نیز باید نسبت به اعضای ناسالم خود حساس باشند و خودپالایی درونی را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از روش‌های نو در کسب‌وکار افزود: در دنیای امروز، برخی روش‌های سنتی پاسخ‌گو نیست و صاحبان مشاغل باید با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، ضمن افزایش رضایت مشتریان، به ارتقای کیفیت خدمات و رشد اقتصادی کمک کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان در ادامه، بازار را یکی از نهادهای تأثیرگذار فرهنگی جامعه دانست و گفت: برخی اصناف نقشی مستقیم در شکل‌دهی فرهنگ عمومی دارند و می‌توانند زمینه‌ساز ترویج عفت، غیرت و دیانت در جامعه باشند. برای این منظور باید نشست‌ها و دوره‌های فرهنگی ویژه‌ای برای آگاهی‌بخشی به فعالان صنفی برگزار شود.

وی در پایان با اشاره به جایگاه تاریخی بازار ایران گفت: بازار همواره نقش محوری در تمدن ایرانی و اسلامی داشته و امروز نیز می‌تواند با حفظ روح اصیل خود، به مرکز همبستگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تبدیل شود.