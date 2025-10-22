  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

باند سرقت و زورگیری در گرگان دستگیر شد

گرگان- باند سرقت و زورگیری در گرگان که به دسته دالتون‌ها معروف بودند، در گرگان دستگیر شدند.

