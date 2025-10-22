https://mehrnews.com/x39nzh ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵ کد خبر 6630497 استانها گلستان استانها گلستان ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵ باند سرقت و زورگیری در گرگان دستگیر شد گرگان- باند سرقت و زورگیری در گرگان که به دسته دالتونها معروف بودند، در گرگان دستگیر شدند. دریافت 123 MB کد خبر 6630497 کپی شد مطالب مرتبط شناسایی و انهدام اعضای باند سارقان اماکن خصوصی در اردل دستگیری محکومان متواری در آزادشهر بازار؛ سنگر همیشگی مردم در دفاع از ارزشها و معیشت جامعه کشف ۸۵۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرستان پاوه؛ ۸ متهم دستگیر شدند برچسبها گلستان دستگیری سارق نیروی انتظامی گلستان
