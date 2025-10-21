به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح کانون داوران حرفه‌ای استان گیلان عصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان قضائی برگزار شد.

حجت‌الاسلام صادقی در این مراسم با تأکید بر اهمیت جذب و تربیت داوران حرفه‌ای در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: یکی از تحولات بزرگ قوه قضائیه، سازمان‌دهی و تقویت جایگاه داوری در کشور است که افتتاح این کانون گام مهمی در این مسیر محسوب می‌شود.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی کانون داوران حرفه‌ای، تسهیل روند رسیدگی به اختلافات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی در حل دعاوی و تحقق سیاست‌های کلان قوه قضائیه در تقویت روش‌های جایگزین حل اختلاف است.

معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: انتظار داریم این کانون نقش مؤثری در ارتقا نظام داوری استان گیلان ایفا کند و زمینه ساز کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی باشد.

در پایان این مراسم، کانون داوران حرفه‌ای استان گیلان رسماً افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.