۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

کانون داوران حرفه‌ای در گیلان فعالیت خود را آغاز کرد

رشت-کانون داوران حرفه‌ای گیلان با هدف تسهیل حل اختلافات و ارتقاء جایگاه داوری در نظام قضایی با حضور رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح کانون داوران حرفه‌ای استان گیلان عصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان قضائی برگزار شد.

حجت‌الاسلام صادقی در این مراسم با تأکید بر اهمیت جذب و تربیت داوران حرفه‌ای در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: یکی از تحولات بزرگ قوه قضائیه، سازمان‌دهی و تقویت جایگاه داوری در کشور است که افتتاح این کانون گام مهمی در این مسیر محسوب می‌شود.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی کانون داوران حرفه‌ای، تسهیل روند رسیدگی به اختلافات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی در حل دعاوی و تحقق سیاست‌های کلان قوه قضائیه در تقویت روش‌های جایگزین حل اختلاف است.

معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: انتظار داریم این کانون نقش مؤثری در ارتقا نظام داوری استان گیلان ایفا کند و زمینه ساز کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی باشد.

در پایان این مراسم، کانون داوران حرفه‌ای استان گیلان رسماً افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.

