به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سردار از افتخارآفرینی تیم دختران این استان در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کبدی کشور خبر داد و اظهار کرد: این قهرمانی حاصل تلاش، همدلی و انگیزه بالای دختران ورزشکار خراسانی است که با غیرت و پشتکار مثالزدنی، توانستند در رقابت نهایی با نتیجه ۳۳ بر ۳۱ تیم قدرتمند تهران را شکست دهند و بر سکوی نخست بایستند.
سرپرست هیئت کبدی استان خراسان رضوی فزود: این رقابتها با حضور ۲۴ تیم از سراسر کشور در سالن ورزشی حسین رضازاده اردبیل برگزار شد و سطح فنی بسیار بالایی داشت. خوشحالیم که نمایندگان استان خراسان رضوی توانستند در چنین فضای رقابتی بدرخشند و افتخاری بزرگ برای ورزش بانوان استان رقم بزنند.
وی گفت: در این دوره از مسابقات، تیم تهران نایبقهرمان شد و تیمهای گلستان و البرز بهطور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند. این موفقیت، نویدبخش آیندهای روشن برای کبدی بانوان خراسان رضوی و کشور است.
نظر شما