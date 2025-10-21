  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

سردار: دختران کبدی‌کار خراسان رضوی بر سکوی قهرمانی کشور ایستادند

سردار: دختران کبدی‌کار خراسان رضوی بر سکوی قهرمانی کشور ایستادند

مشهد- سرپرست هیئت کبدی استان خراسان رضوی از قهرمانی تاریخی دختران کبدی‌کار خراسان رضوی در المپیاد استعدادهای برتر کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سردار از افتخارآفرینی تیم دختران این استان در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کبدی کشور خبر داد و اظهار کرد: این قهرمانی حاصل تلاش، همدلی و انگیزه بالای دختران ورزشکار خراسانی است که با غیرت و پشتکار مثال‌زدنی، توانستند در رقابت نهایی با نتیجه ۳۳ بر ۳۱ تیم قدرتمند تهران را شکست دهند و بر سکوی نخست بایستند.

سرپرست هیئت کبدی استان خراسان رضوی فزود: این رقابت‌ها با حضور ۲۴ تیم از سراسر کشور در سالن ورزشی حسین رضازاده اردبیل برگزار شد و سطح فنی بسیار بالایی داشت. خوشحالیم که نمایندگان استان خراسان رضوی توانستند در چنین فضای رقابتی بدرخشند و افتخاری بزرگ برای ورزش بانوان استان رقم بزنند.

وی گفت: در این دوره از مسابقات، تیم تهران نایب‌قهرمان شد و تیم‌های گلستان و البرز به‌طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند. این موفقیت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای کبدی بانوان خراسان رضوی و کشور است.

