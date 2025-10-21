  1. استانها
بانوی یزدی در ردیف چهار اسکواش‌باز برتر کشور قرار گرفت

یزد- اسکواش‌باز توانمند یزدی، با برتری مقابل حریف خود در مسابقات جایزه بزرگ کیش، به جمع چهار بازیکن برتر کشور راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های اسکواش جایزه بزرگ کیش که با حضور برترین بازیکنان کشور در جزیره کیش در حال برگزاری است، نازنین تقی نژاد از یزد در مرحله یک‌چهارم نهایی موفق شد در دیداری حساس و نفس‌گیر، ثمین حسن‌پور را با نتیجه سه بر صفر و امتیازات ۱۱–۹، ۱۴–۱۲ و ۱۱–۹ شکست دهد.

تقی نژاد با نمایش قدرت بدنی بالا و تمرکز مثال‌زدنی، توانست در لحظات حساس هر سه ست بر حریف خود غلبه کند و صعودی ارزشمند به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها را رقم بزند.

نازنین تقی نژاد دراین‌رابطه اظهار داشت: مسابقات در سطح بسیار بالا و خوبی در حال برگزاری است و همه بازیکنان باانگیزه و آمادگی بالایی وارد میدان شده‌اند.

وی افزود: دیدار با ثمین حسن‌پور یکی از مسابقات سخت و نفس‌گیر من بود، چراکه هر دو بازیکن برای رسیدن به جمع چهار نفر برتر تلاش زیادی کردند و لحظات حساس و پرهیجانی رقم خورد.

تقی نژاد خاطرنشان کرد: در ادامه مسابقات نیز تمام تلاشم را به کار می‌گیرم تا بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارم و نتیجه‌ای درخور نام یزد و اسکواش استان به دست آورم.

