به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسکواش، مرحله مقدماتی مسابقات جایزه بزرگ اسکواش مردان و زنان کشور با حضور ۳۰ بازیکن از سراسر ایران به پایان رسید و ۸ چهره برتر این رقابت‌ها معرفی شدند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده در بخش مردان سپهر اعتمادپور، سهیل شاملی، علیرضا شاملی، نوید ملک‌ثابت، پویا شفیعی، مجتبی کفیلی، سمیع‌الله قاصدآبادی و محمد چنگانیان با شکست رقبا موفق شدند به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کنند.

در بخش زنان نیز این مسابقات با حضور ۲۷ بازیکن برگزار شد و در نهایت ثمین حسن‌پور، نازنین تقی‌نژاد، فرشته اقتداری، نرگس سلطانی، نارگل رمضان‌زاده، نجمه بوشهری‌زاده، شکیبا قلی‌پور و ستایش پزشکی به‌عنوان برترین‌های این مرحله شناخته شدند و جواز حضور در مرحله بعد را کسب کردند.

این مسابقات از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه در سالن اسکواش مجموعه ورزشی المپیک کیش در حال برگزاری است.