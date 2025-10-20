  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

معرفی چهره‌های برتر اسکواش ایران در جزیره کیش

معرفی چهره‌های برتر اسکواش ایران در جزیره کیش

برترین‌های مرحله مقدماتی جایزه بزرگ اسکواش مردان و زنان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسکواش، مرحله مقدماتی مسابقات جایزه بزرگ اسکواش مردان و زنان کشور با حضور ۳۰ بازیکن از سراسر ایران به پایان رسید و ۸ چهره برتر این رقابت‌ها معرفی شدند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده در بخش مردان سپهر اعتمادپور، سهیل شاملی، علیرضا شاملی، نوید ملک‌ثابت، پویا شفیعی، مجتبی کفیلی، سمیع‌الله قاصدآبادی و محمد چنگانیان با شکست رقبا موفق شدند به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کنند.

در بخش زنان نیز این مسابقات با حضور ۲۷ بازیکن برگزار شد و در نهایت ثمین حسن‌پور، نازنین تقی‌نژاد، فرشته اقتداری، نرگس سلطانی، نارگل رمضان‌زاده، نجمه بوشهری‌زاده، شکیبا قلی‌پور و ستایش پزشکی به‌عنوان برترین‌های این مرحله شناخته شدند و جواز حضور در مرحله بعد را کسب کردند.

این مسابقات از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه در سالن اسکواش مجموعه ورزشی المپیک کیش در حال برگزاری است.

کد خبر 6628242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها