گزارش مهر از احتمال کمبود 2500 مگاواتی تولید برق در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به کاهش بارندگی ها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته برخی مسئولان وزارت نیرو خبر از احتمال بروز مشکل در تولید برق از نیروگاه های برقابی برای تامین نیاز تابستان 87 را می دهند.

این درحالی است که بسیاری از نیروگاه های کشور در زمستان 86 به دلیل بارش برف سنگین با مشکل کمبود سوخت و خروج از مدار مواجه شدند، اما بارش برف منابع آبهای زیرزمینی را تغذیه کرده و آبهای سطحی که شامل رودخانه ها و مخازن سدها است بهره چندانی از این موضوع نبرده اند.

در حال حاضر سدهای استان خوزستان از این کمبود بارش در مضیقه به سر می برند تا آنجا که برخی مقامات مسئول در وزارت نیرو بروز مشکل برای تولید برق از سدهای برقابی این استان را پیش بینی می کنند.

این در حالی است که رسول زرگر، معاون آب و آبفای وزارت نیرو با تائید مطلب فوق به مهر گفت: ظرفیت نصب شده برقابی کشور 6500 مگاوات است که حدود 18 هزار مگاوات ساعت تولید انرژی می کند.

وی تصریح کرد: نیروگاه های برقابی به فوریت وارد مدارمی شوند، بنابراین پایداری شبکه با نیروگاه های برقابی است؛ این درحالی است که هم اکنون حدود 10 درصد تولید انرژی کشور را نیروگاه های برقابی انجام می دهند که البته در استان خوزستان نیز این عملکرد وسیع تر است.

به گفته زرگر، سال گذشته حدود 13 میلیارد مترمکعب آب پشت سدهای دشت خوزستان جمع شده بود که امسال به 6 میلیارد مترمکعب رسیده که این خود نوعی بحران به شمار می آید، بنابراین می توان گفت که قسمت اعظم تولید انرژی برقابی را از دست خواهیم داد.

زرگر اظهار داشت: البته وزیر نیرو دستورات لازم را برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در بخش برق کشور به معاونت انرژی وزارتخانه داده تا کمبود را جبران کنند و درخوزستان مشکل خاصی پیش نیاید.