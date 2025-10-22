  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۶

حمله تروریست‌ها به غرب ادلب در سوریه

در سایه تشدید ناآرامی‌ها در سوریه رسانه‌های این کشور از وقوع یک حمله مسلحانه در غرب ادلب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه‌های سوریه از وقوع یک حمله مسلحانه علیه سرنشینان یک اتوبوس در منطقه کفرمارس واقع در غرب ادلب خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان حمله این عناصر مسلح دست کم یک زن و مرد کشته شده و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

دیده بان حقوق بشر سوریه نیز روز گذشته اعلام کرد که درگیری‌های خشونت بار در استان حمص تشدید شده به طوری که علوی‌ها در این استان مورد حمله عناصر مسلح ناشناس قرار می‌گیرند.

در این گزارش آمده است، طی سه روز گذشته دست کم هشت تن در این استان از جمله ۲ زن در اثر حملات مذکور جان خود را از دست داده‌اند. ناامنی‌ها در استان حمص واقع در مرکز سوریه تشدید شده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه اضافه کرد، در سایه تداوم ناامنی‌ها در سوریه دست کم ۳۵۹ نفر از ابتدای سال جاری بر اثر چنین وقایعی جان خود را از دست داده‌اند.

ابتدای ماه میلادی جاری نیز تعدادی از مسیحیان سوریه توسط افراد ناشناس در غرب حمص مورد حمله قرار گرفتند.

