افزایش ناامنی در مرکز سوریه؛ حملات افراد مسلح به مردم

افزایش ناامنی در مرکز سوریه؛ حملات افراد مسلح به مردم

دیده بان حقوق بشر سوریه از افزایش ناامنی و درگیری های مسلحانه در مرکز این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که درگیری‌های خشونت بار در استان حمص تشدید شده به طوری که علوی‌ها در این استان مورد حمله عناصر مسلح ناشناس قرار می‌گیرند.

در این گزارش آمده است، طی سه روز گذشته دست کم هشت تن در این استان از جمله ۲ زن در اثر حملات مذکور جان خود را از دست داده‌اند. ناامنی‌ها در استان حمص واقع در مرکز سوریه تشدید شده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه اضافه کرد، در سایه تداوم ناامنی‌ها در سوریه دست کم ۳۵۹ نفر از ابتدای سال جاری بر اثر چنین وقایعی جان خود را از دست داده‌اند.

ابتدای ماه میلادی جاری نیز تعدادی از مسیحیان سوریه توسط افراد ناشناس در غرب حمص مورد حمله قرار گرفتند.

