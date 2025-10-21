تعیین سفیر قطر در سوریه پس از ۱۴ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با صدور فرمانی، خلیفه عبدالله سعد آل محمود الشریف را به عنوان سفیر این کشور در سوریه تعیین کرد.

دیوان امیری قطر در بیانیه خود اعلام کرد که خلیفه الشریف، اولین سفیری است که قطر پس از ۱۴ سال در سوریه تعیین کرده است.

گفتنی است در آخرین روزهای سال گذشته، مقامات قطری سفارت خود را در دمشق پایتخت سوریه بازگشایی کردند و پرچم کشور خود را بر فراز ساختمان سفارت در دمشق به اهتزاز درآوردند.

گفتنی است دوحه در ژوئیه ۲۰۱۱ در پی آغاز ناآرامی‌ها در سوریه که به جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح مخالف تبدیل شد، سفارت خود را در دمشق بست و سفیر خود را فراخواند.